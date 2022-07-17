تحديد 2 أغسطس جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي

أعلن تركي حميدان التركي، عن تحديد موعد لجلسة الإفراج المشروط عن والده في 2 أغسطس / آب، والتي تعتبر أفضل فرصة قانونية متاحة لوالده، وفيها تتجدد الآمال بالإفراج عن العائلة ولم شمل الأسرة.

وتابع تركي حميدان التركي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر دعواتكم يوفقكم الله.

الجلسات السابقة

يشار إلى أن حميدان التركي سبق أن تعرض لجلسات إفراج مشروط انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولقي إعلان موعد الجلسة الجديدة تفاعلاً ملحوظاً من المواطنين تضامناً مع حميدان. تركي. اللغة التركية.

حميدان التركي، طالب دكتوراه سعودي في منحة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، للتحضير للدراسات العليا في علم الصوتيات.