تحدي إلهام الفضالة ومشهُورة “تيك توك” ينتهِيْ بخسارة شهاب جوهر

تعد الفنانة الكويتية إلهام الفضالة من أكبر النجوم الذين لجأوا إلَّى تطبيق Snapchat للمشاركة فِيْ التحديات أو الظهُور على البث المباشر للتواصل مع معجبيها.

مؤخرا، ظهرت إلهام الفضالة برفقة الفنانة تيك توك هديل العتيبي فِيْ بث مباشر تحدثوا فِيْه عَنّْ الوسط الفني وضريبة الشهرة والنجاح، لكن لا بد أن يتضمن البث بعض التحديات التي يحدد المشاهدون خلالها الفائز. عَنّْ طريق إرسال هداياهم إلَّى الشخص الذي يختارونه.

وفِيْ تحدٍ، انتصر العتيبي على الفضالة. الأمر الذي أتاح له أن يوقع عليها عقوبات منها الزواج من زوجها شهاب جوهر.

وقال العتيبي “القرار الأول بإلهام الفضالة .. أريد الزواج من شهاب”.

وأشار الهام إلَّى أنه سيعطيها دور زوجة شهاب فِيْ إحدى وظائفه التليفزيونية، لكن العتيبي رفض قائلاً “لا، لا أريد دور، أريد سنة الله ورسوله”. مستخارة، مشيرة إلَّى أن زواجه من شهاب يبقى إلَّى جانبها.

أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم لظهُور الإلهام فِيْ هذا الظهُور، وانقسموا بين ناقد ومدافع، كتب أحدهم “أهم ما أقوله هُو أني أعطيك دور زوجته اسأله. استغفر الله “. .

وقبل ذلك، حظي الظهُور الأول لأحفاد الفنانة الكويتية بتفاعل كبير بين جمهُورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت مقطع فِيْديو يظهر نواف الخالدي زوج ابنتها جالسًا مع أحفادها.

منى العتيبي، ابنة إلهام الفضالة، أطلقت اسم والدتها على طفلها الأول، وظهرت بطلة مسلسل “أمينة حاف” فِيْ وقت سابق، مع أحفادها الصغار فِيْ احتفال قرقيعان، وكانت حريصة على إنجاب طفلين. الأطفال. حفِيْداتها فِيْ يدها.