تحدي التبيض الفوري للجسم بخلطة النشا والفازلين تخلصي من البقع الداكنة والاسمرار مهما كان هتبقي قمر 14

تحتاج الكثير من الفتيات، وخاصة من هم على وشك الزواج، إلى بشرة وجسم متوهجين، والتخلص من السمرة والبقع الداكنة على الجسم، وتلجأ معظم النساء والفتيات إلى شراء منتجات تفتيح البشرة وتبييضها. أسعارها مرتفعة ولا تعطي نتائج فعالة دائمًا، لذلك نقدم لك وصفة النشا والفازلين التي تساعد على تقشير الجسم وأنت فِيْ المنزل بأقل المكونات والتكاليف، وفِيْ نفس الوقت تمنحك نتائج رائعة من أول استخدام للوصفة، وسنشرح فِيْ هذا المقال كيفِيْة تحضير وصفة النشا والفازلين بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات خليط النشا والفازلين لتفتيح وتبييض الجسم وازالة السمرة

تتساءل العديد من الفتيات والنساء عن المكونات التي يحتاجن إليها لتحضير وصفة النشا والفازلين، ونشرح هذه المكونات الموجودة فِيْ كل منزل بأقل تكلفة، كَمْا هُو موضح أدناه.

ملعقتان كبيرتان من النشا المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ربع كوب ماء ورد.

ربع كوب زيت جوز الهند البكر.

2 حبة ليمون

طريقة تحضير وصفة النشا والفازلين لتفتيح الجسم

تساعدك هذه الوصفة على التخلص من جميع البقع الداكنة، والتان التي يصعب إزالتها فِيْ بعض مناطق الجسم، ولهذا نوضح لك كيفِيْة تحضير هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة وبأقل وقت وجهد. ونمنحك نتيجة مضمونة من المرة الأولى.

أولا نأخذ وعاء مناسب ثم نضيف النشا والفازلين من المكونات السابقة ونقلبهم حتى يختلط النشا مع الفازلين.

ثم نعصر الليمون فوق النشاء والفازلين ونضيف ربع كوب ماء الورد وربع كوب من زيت جوز الهند ونقلب كل هذه المكونات حتى تصبح خليط واحد.

بعد ذلك نتأكد من تنظيف منطقة الجسم جيدًا قبل وضع الخليط، ثم نبدأ بتوزيع هذا الخليط على المنطقة التي نريد تفتيحها من الجسم.

اتركي الخليط على الجسم لمدة ساعة، ودلكي الجسم بالمزيج، ثم اشطفِيْه بالماء الدافئ، وستلاحظين توهج الجسم وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة والسمرة.

كرري هذه الوصفة مرة كل 10 أيام وستلاحظين أن جميع مشاكل التسمير قد تم التخلص منها تمامًا.

مزيج الزبادي لتفتيح الوجه

يعتبر الزبادي من أهم العناصر الضرورية لصحة الجسم ويلعب دورًا أساسيًا فِيْ نضارة البشرة، ويمكن صنع قناع الزبادي عن طريق خلط ملعقة كبيرة منه مع ملعقة كبيرة من العسل ونصف ليمونة وحبة. ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان، ثم توزع على الجلد والرقبة وتترك لمدة 10 دقائق، ثم تغسل بالماء وتكرر الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.