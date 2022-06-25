تحدي التبييض الفوري بالنشا المنزلية لتبييض اليدين والرجلين وإزالة الأسمرار مهما كان

سواد الأيدي وتغميقها مشكلة كبيرة قد تواجهها الكثير من النساء والفتيات، وتجعلهن غير سعداء لأنه يظهر أيديهن بطريقة قبيحة للغاية وسيئة للغاية، خاصة إذا كن يرغبن فِيْ ارتداء الإكسسوارات أو الذهب كخواتم. بودرة تبحث عن حَلْ سريع آمن وصحي لبشرتها، تجد أن النشا هُو المكون الرهِيْب الذي يساعدها فِيْ حَلْ هذه المشكلة لأن النشا يتم الحصول عليه من الحبوب التي تحتوي على الكربوهِيْدرات والنشويات وغيرها من المواد التي تساعد على تفتيح اليدين والجلد لذلك قد تكون تمزح بالنشا ودقيق الشوفان والكركَمْ والماء البارد وزيت اللوز وزيت الزيتون، فهذه الوصفة تعمل أيضًا على تطهِيْر البشرة من زيت الجلد المتراكَمْ، كَمْا تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة.

مكونات النشا لتبييض اليدين.

خمس ملاعق كبيرة من زيت النشا

ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان

ملعقتان صغيرتان من الكركَمْ

كَمْية كافِيْة من الماء البارد

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الليمون

ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل

ملعقة صغيرة من زيت المريمية

طريقة عمل خليط النشا لتبييض اليدين