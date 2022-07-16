تحدي التقشير المنزلي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت من أول مرة

من الأمور المزعجة التي تجعل الفتيات محرجات وقلة ثقتهن بالنفس هُو خشونة وتغميق الركبتين والأكواع، وهذه المشكلة تعاني منها معظم الفتيات والنساء لأن هذه المنطقة من أقسى الأماكن وأكثرها ظلمة. بسبب التراكَمْ الكبير للجلد الميت الذي يعطي الجلد لونا أغمق من باقي الجسم، فضلا عن التعرض المتكرر للشمس وفرك الركبتين. . يجب أن نتجنب هذه العوامل وأن نحرص دائمًا على النظافة الشخصية بالماء، وكذلك تجنب استخدام كريمات التفتيح أو الأقنعة التي تباع فِيْ الأسواق بأسعار مرتفعة جدًا لأنها تحتوي على مواد كيميائية تسبب الحساسية وتعمل على إزالة الطبقة السطحية من الجلد. تتسبب البشرة فِيْ ظهُورها باللون الأحمر وبها بثور ورؤوس سوداء، وتزداد بعد فترة تسمير البشرة، ننصح جميع الفتيات باستخدام وصفة القهُوة لأنها مقشر طبيعي وآمن، ويتكون من القهُوة وعصير الليمون والنشا. والطحين وزيت جوز الهند ويمكن صنع هذا الخليط فِيْ المنزل بسعر رخيص جدا وهذه الوصفة تعمل على تقشير الجلد الميت وتفتيح لون الركبتين والمرفقين. للقهُوة فوائد عديدة، مثل شرب القهُوة، يقوي الذاكرة، ويقوي القلب، ويقيه من تصلب الشرايين. يتحكَمْ فِيْ ضغط الدم، وتستخدم القهُوة فِيْ صنع العديد من الحَلْويات، والقهُوة تساعد كثيرًا فِيْ تفتيح بشرة الوجه، مما يجعلها صافِيْة بدون بقع وتنعيم قوامها.

مقشر القهُوة هُو أحد أنواع المقشر الطبيعي لما له من تأثير قوي ويمكن استخدامه لأشياء كثيرة ولكن فِيْ هذه المقالة نقدم مقشر القهُوة لتبييض الركبتين والأكواع فهُو يساعد على إزالة الجلد الميت. الخلايا التي تتراكَمْ فِيْ هذه المناطق وتغمقها، ويمكننا أيضًا استخدام مقشر القهُوة لتطهِيْر الجلد أو الجسم.

مكونات مقشر القهُوة للركب والأكواع

أربع ملاعق كبيرة من القهُوة

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الأرز

ملعقتان من السكر

ملعقتان صغيرتان من الكركَمْ

كَمْية كافِيْة من الماء

كيفِيْة تقشير الركب والأكواع فِيْ فترة وجيزة