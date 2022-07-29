تحدي التقشير المنزلي لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة البقع الغامقة للعروس قبل الفرح

حيث أن اليدين والقدمين من المناطق المكشوفة من الجسم التي تتعرض لتأثيرات البيئة الخارجية، مثل حرارة الشمس والغبار والبكتيريا والأيدي التي نستخدمها فِيْ تنظيف المنزل واستخدام التلك. ومنتجات النظافة التي تؤدي إلى تراكَمْ البكتيريا والجلد الميت، وعدم الاهتمام بنظافة اليدين والقدمين يؤدي إلى جفاف الجلد، والحفاظ على اليدين والقدمين يجب تقشيرهما بوصفة طبيعية وآمنة. تناسب جميع أنواع البشرة سواء البشرة الحساسة أو الدهنية أو البشرة المختلطة، ويمكن تحضير الوصفة فِيْ المنزل بمكونات متوفرة بأسعار بسيطة للغاية، تتكون من السكر والنشا ودقيق الأرز والعنب والقهُوة. يزيل جميع خلايا الجلد الميتة، ويجدد البشرة، ويجعلها نضرة ونقية، وينعم قوامها، ويزيل التجاعيد والتجاعيد من جلد اليدين والقدمين، ويعمل بمثابة مفتح دون استخدام المنتجات التي يكون تأثيرها سريعًا ولكن غير آمن، قد تظهر بعض البقع الحمراء والحساسية، وقد تسبب حكة شديدة واحتمال صعوبة العلاج، وهذه الوصفة طبيعية وآمنة للاستخدام.

تتراكَمْ الخلايا الميتة على جلد اليدين والقدمين بكثرة، وبالتالي يمكن أن تتعرض هذه المناطق لأشعة الشمس الضارة، مما يجعلها بنية اللون وخشنة الملمس.

من الضروري تقشير اليدين والقدمين بشكل مستمر حتى لا توجد خلايا ميتة عليها، حيث إن تركها لفترة طويلة دون تقشير هذه المناطق يمكن أن يكون قوامها خشنًا ويمكن أن يصبح لون البشرة أغمق. لذلك من الضروري استخدام مقشر طبيعي، حيث يلعب هذا المقشر دورًا مهمًا جدًا فِيْ تقشير اليدين والقدمين.

مكونات مقشر طبيعي لليد والقدم

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز

ملعقتان صغيرتان من زيت بذور العنب

ثلاث ملاعق صغيرة من القهُوة

ملعقتان صغيرتان من الزبادي

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحَلْيب

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز

كَمْية كافِيْة من الماء

كيفِيْة عمل مقشر طبيعي لليدين والقدمين