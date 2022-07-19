تحدي التقشير بالفازلين لعلاج تشقق القدمين وإزالة الجلد الميت وترطيب الجلد وجعلها ناعم جداً

التشققات والتقشف من أكبر المشاكل التي تعاني منها بعض الفتيات، وهذه المشكلة تجعلهن يبحثن عن بعض الحَلْول التي تعمل على القضاء على كل هذه المشاكل، حيث توجد تشققات فِيْ القدمين مما يجعل مظهر تلك القدم غير كافٍ. وهُو من الحَلْول الشائعة التي يلجأ إليها الكثيرون، فالبنات يشترون كريمات الترطيب فِيْ الصيدليات أو متاجر التجميل مثل الجلسرين وغيره من كريمات الترطيب، ويمكننا تجنب هذه المستحضرات وعلينا استخدام الفازلين الطبي، حيث يحتوي الفازلين على القدرة على حَلْ مشكلة تشقق القدمين، والتي تترك القدمين جميلة وذات ملمس ناعم كالحرير، حيث يأتي الفازلين الطبي بالعديد من المكونات الأخرى مثل المرطبات أو الزيوت التي تعمل على جعل القدمين تبدو كالحرير.
مكونات لصنع خليط الفازلين لحَلْ مشكلة تشقق القدمين
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.
- ملعقة كبيرة ملح خشن.
طريقة عمل خليط من الفازلين لحَلْ مشكلة تشقق القدمين
- أحضر طبقًا صغيرًا أو وعاءًا وضع ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي، أضف ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، أضف ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو واخلط هذه المكونات جيدًا.
- بعد خلط هذه المكونات أضيفِيْ ملعقة كبيرة من الملح الخشن وقلبي جيداً حتى يتجانس الملح مع باقي المكونات.
- بعد ذلك، ضعي هذا المزيج السحري على قدميك وافركي قدميك جيدًا بهذا الخليط حتى تتخلصي من الجلد الميت والقشور فِيْ هذه المنطقة.
- بعد عملية الفرك الجيدة، اتركي هذا الخليط على قدميك لمدة خمسة عشر دقيقة أو أكثر، وبعد ذلك الوقت قومي بإزالة هذه الوصفة من على قدميك وغسل قدميكِ جيداً بالماء حتى تختفِيْ آثار هذه الوصفة.
- بعد ذلك، كرري هذه الطريقة مرتين فِيْ الأسبوع، وفِيْ الأسبوع الأول ستحصلين على قدم ناعمة كالحرير بأقل تكلفة ممكنة.