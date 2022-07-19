تحدي التقشير بالفازلين لعلاج تشقق القدمين وإزالة الجلد الميت وترطيب الجلد وجعلها ناعم جداً

التشققات والتقشف من أكبر المشاكل التي تعاني منها بعض الفتيات، وهذه المشكلة تجعلهن يبحثن عن بعض الحَلْول التي تعمل على القضاء على كل هذه المشاكل، حيث توجد تشققات فِيْ القدمين مما يجعل مظهر تلك القدم غير كافٍ. وهُو من الحَلْول الشائعة التي يلجأ إليها الكثيرون، فالبنات يشترون كريمات الترطيب فِيْ الصيدليات أو متاجر التجميل مثل الجلسرين وغيره من كريمات الترطيب، ويمكننا تجنب هذه المستحضرات وعلينا استخدام الفازلين الطبي، حيث يحتوي الفازلين على القدرة على حَلْ مشكلة تشقق القدمين، والتي تترك القدمين جميلة وذات ملمس ناعم كالحرير، حيث يأتي الفازلين الطبي بالعديد من المكونات الأخرى مثل المرطبات أو الزيوت التي تعمل على جعل القدمين تبدو كالحرير.

مكونات لصنع خليط الفازلين لحَلْ مشكلة تشقق القدمين

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

ملعقة كبيرة ملح خشن.

طريقة عمل خليط من الفازلين لحَلْ مشكلة تشقق القدمين