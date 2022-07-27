تحدي تقشير وتبييض الجسم لبشرة ناعمة ووردية كالأطفال وانسي آثار البقع والحبوب

يتعرض الجلد دائما للخلايا الميتة والسمرة بسبب عدم كفاية العناية بالبشرة بشكل عام ينصح خبراء العناية بالبشرة باستخدام مكونات طبيعية.المكونات الطبيعية لها نتائج مضمونة فِيْ عملية التقشير وتبييض الجسم دون التعرض لأية آثار جانبية، وهذا ما سنكشف عنه بالتفصيل فِيْ هذا المقال.

تقشير الجسم وتبييضه

إليك أكثر الطرق فعالية لتقشير وتبييض بشرتك، كَمْا هُو مذكور أدناه

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

4 ملاعق صغيرة من العسل الأبيض.

سكر أبيض خشن.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

خطوات التحضير والاستخدام.

أولى خطوات التحضير هِيْ وضع جميع المكونات فِيْ وعاء عميق، ثم نخلطها جيدًا، حتى نتأكد من أنها متجانسة تمامًا كَمْا هُو مطلوب.

لفتح مسام الجلد كَمْا هُو مطلوب، يجب أن نستحم بالماء الساخن.

ثم نستخدم الخليط على الجسم ونقوم بتدليك الجسم برفق فِيْ حركات دائرية حتى لا تعرض البشرة للحساسية.

ثم نترك الخليط على الجلد لمدة ربع ساعة تقريباً.

ثم تبدأ عملية فرك الجلد بعد التأكد من جفافه على الجلد.

وبعد تقشير البشرة، نقوم هنا بغسلها بالماء البارد.

بعد ذلك نقوم بتجفِيْف الجسم بمنشفة قطنية ناعمة ثم استخدام مرطب مناسب للبشرة.

يفضل اتباع هذه الطريقة مرتين فِيْ الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرجوة.

يفضل اتباع هذه الطريقة مرتين فِيْ الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرجوة. تعمل هذه الطريقة على زيادة معدلات الكولاجين الطبيعي مما يساهم بشكل كبير فِيْ إعطاء البشرة النضارة اللازمة وجعلها أكثر إشراقًا.

تعمل هذه الطريقة أيضًا على إعطاء البشرة الحيوية والتغذية المطلوبة، حيث تحتوي المكونات الطبيعية المستخدمة على العديد من الفِيْتامينات التي يحتاجها الجلد، وهذا ما ينقصه عند استخدام المكونات الكيميائية.

فِيْ الختام أوضحنا لكَمْ كيفِيْة تقشير وتبييض الجسم بشكل طبيعي دون استخدام أي مكونات كيميائية ضارة للبشرة، وقد كشفت التجارب الشخصية أن هذه الطريقة تترك البشرة نقية تمامًا وبيضاء كالحَلْيب، وهذا مرتبط بالالتزام الحرفِيْ لجميع التفاصيل التي ذكرناها أعلاه.