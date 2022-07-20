تحدي تنظيف البشرة المنزلي لتقشير وتنظيف البشرة بالبخار وإزالة الدهُون الزائدة والجلد الميت من أول مرة

تحتاج جميع أنواع البشرة إلى التنظيف بالبخار، سواء أكان ذلك للبشرة الحساسة أو الدهنية أو البشرة المختلطة. يساعد البخار على تفتيح البشرة وجعلها أكثر بياضاً ونعومة وإطلالة جذابة وجميلة، ويزيل الهالات السوداء. يعمل البخار على التخلص من تجاعيد الوجه كَمْا يعمل على شد الوجه ويمكن غلي الماء بزيت القرنفل وزيت النعناع وزيت الكافور وزيت البابونج.البخار ينشط الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم ويعمل على تحسين الكولاجين فِيْ الجلد وبالتالي يؤخر ظهُور الخطوط البيضاء والترهل والتجاعيد على الوجه، ويساعد على تنقية المسام، مما يجعلها أكثر عرضة للمرطبات والزيوت الطبيعية.

مكونات محَلْية الصنع للتنظيف بالبخار

خمسة أكواب كبيرة من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت القرنفل

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت النعناع

ملعقتان صغيرتان من زيت الأوكالبتوس

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت البابونج

منشفة

كيفِيْة تنظيف البشرة بالبخار فِيْ المنزل.