تحدي تنظيف البشرة المنزلي لتقشير وتنظيف البشرة بالبخار وإزالة الدهُون الزائدة والجلد الميت من أول مرة

تحتاج جميع أنواع البشرة إلى التنظيف بالبخار، سواء أكان ذلك للبشرة الحساسة أو الدهنية أو البشرة المختلطة. يساعد البخار على تفتيح البشرة وجعلها أكثر بياضاً ونعومة وإطلالة جذابة وجميلة، ويزيل الهالات السوداء. يعمل البخار على التخلص من تجاعيد الوجه كَمْا يعمل على شد الوجه ويمكن غلي الماء بزيت القرنفل وزيت النعناع وزيت الكافور وزيت البابونج.البخار ينشط الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم ويعمل على تحسين الكولاجين فِيْ الجلد وبالتالي يؤخر ظهُور الخطوط البيضاء والترهل والتجاعيد على الوجه، ويساعد على تنقية المسام، مما يجعلها أكثر عرضة للمرطبات والزيوت الطبيعية.
مكونات محَلْية الصنع للتنظيف بالبخار
- خمسة أكواب كبيرة من الماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت القرنفل
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت النعناع
- ملعقتان صغيرتان من زيت الأوكالبتوس
- ثلاث ملاعق صغيرة من زيت البابونج
- منشفة
كيفِيْة تنظيف البشرة بالبخار فِيْ المنزل.
- أولاً نقوم بشد الشعر للخلف حتى لا يخرج فِيْ الوجه ثم يتم ربطه، ويتم وضع منشفة كخيمة على الرأس.
- ثم نغسل الوجه بماء الورد، ثم نشطفه بالماء الدافئ وننظفه من الكريمات أو الزيوت اللاصقة.
- ثم نجهز إناء، ثم نضع فِيْه خمسة أكواب ماء، ثم نرفعها على نار متوسطة حتى تغلي، ثم نضيف زيت القرنفل، وزيت النعناع، وزيت الأوكالبتوس، وزيت البابونج.
- ثم نضع الوجه فِيْ وضع مقابل الإناء حتى يتعرض الوجه للبخار على مسافة مناسبة لمدة تتراوح من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة.
- خلال هذه الفترة نحرك الوجه بعيدًا عن البخار ثم نكشفه مرة أخرى، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم نجففه، وبذلك يصبح الوجه نظيفًا ومشرقًا باستخدام طريقة البخار الرهِيْب.