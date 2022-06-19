تحدي صعب للبقاء.. موعد مباراة التعاون والشباب الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعاون ومباراة شبابية في خضم مباريات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، وفي سياق مباريات الإياب أو الدور الثاني ، المؤجلة من 25 مايو 2022 ، مساء الخميس 23 يونيو 2022 ، الملك عبد الله. سيستضيف ملعب المدينة الرياضية في مدينة بريدة السعودية مواجهة قوية. الحماسة والانتقام والإثارة تجمع بين ناديي الشباب والتعاون ، حيث يسعى الليث لإنهاء المنافسة بأفضل ترتيب ممكن ، بينما يطمح السكري القصيم في الاستمرار في تقديم عروضه الجيدة نسبيًا في الأسابيع الأخيرة ، مما يقرب الفريق أكثر. للبقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل. .

وخلال التغطية التالية سنناقش بالتفصيل كافة الأخبار والمشاهد الخاصة بموعد مباراة التعاون والشباب والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم السادس والأربعين. الدوري السعودي للمحترفين وتاريخ مواجهات التعاون والشباب.

تعاون ومباراة شبابية

يلتقي منتخبا الشباب والتعاون مرة أخرى ، في إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العنوان الواسع والمميز لمباراة الخميس هو انتقام للخسارة الكبيرة في الجولة الأولى لأصحاب الأرض.

الذي يأمل فريق القاسمي تعويضه بقتل عصفورين بحجر واحد.

حيث يسعى أيضًا للبقاء في الدوري السعودي للموسم الجديد بعيدًا عن حسابات الجولة 30 المعقدة.

بينما يخطط شيخ الأندية لإنهاء الموسم المحلي الحالي في أفضل مركز.

نستعرض أولاً ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل بداية الأسبوع 29 مباراة:

ستلعب جميع المباريات الثماني من الجولة 29 من الدوري السعودي في وقت واحد ، وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وتم تأجيل مباريات البطولة خاصة في الأسابيع الأخيرة لأسباب مختلفة.

وتصدرها منتخب تحت 23 سنة في كأس آسيا 2022 التي تستضيفها أوزبكستان.

كما لعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين ضد كولومبيا وفنزويلا.

وكان ذلك خلال معسكره الأخير في إسبانيا في أولى استعداداته لكأس العالم 2022.

نادي التعاون

نبدأ تغطيتنا مع نادي التعاون السعودي مضيف مباراة الخميس.

ومن يواجه تحديات صعبة ، خاصة في الجولات الأخيرة ، من أجل البقاء في الدوري السعودي.

شهدت مسيرة الفريق هذا الموسم تغييراً هائلاً من حيث النتائج.

أُقصي من دوري أبطال آسيا في مشاركته الثالثة ، من دور المجموعات.

كما خسر وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

بعد خروجه هذا الموسم من ربع النهائي ضد الاتحاد.

ويحتل سكري القصيم المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي حاليا.

برصيد 32 نقطة وصافي (-5) أهداف.

خلال 28 جولة لعبها ولفرهامبتون ، نجح الفريق في الفوز بـ 7 مباريات والتعادل في 11 أخرى.

لكن مرارة الخسارة 10 مرات هذا الموسم.

في آخر 5 مباريات تعاون بالدوري السعودي ، حصل أبناء المدير الفني الوطني محمد العبدلي على 8 نقاط.

بعد فوزه بلقبتي الباطن والفيحاء.

كما تعادل مع الفيصلي وأبها.

بينما تلقى هزيمة ثقيلة أمام الاتفاق.

نادي شباب

على صعيد آخر ، يخوض نادي الشباب السعودي مباراة الخميس بكل سهولة.

وخسر الفريق هذا الموسم فرصة المنافسة على لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد سلسلة من النتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة.

كما ودع منافسات كأس الملك أمام متصدر الهلال في نصف النهائي.

إنه يؤدي بشكل جيد في مشاركته الثالثة عشرة في دوري أبطال آسيا 2022.

كما تغلب على دور المجموعات بجدارة على رأس المجموعة الثانية.

وتنتظره مواجهة ساخنة ضد الأوزبكي ناساف كرشي في دور الـ16 في فبراير المقبل.

أما الدوري السعودي للمحترفين ، فيحتل اللواء المركز الرابع بالجدول.

برصيد 53 نقطة وصافي 16 هدفا.

بعد الفوز هذا الموسم في 15 مباراة وتعادل في 8 أخرى.

لكنه خسر في 5 مواجهات.

نجحت كتيبة المدرب الروماني ماريوس سوموديكا في حصد 7 نقاط في آخر 5 مباريات شبابية بالدوري السعودي.

وذلك من انتصارين على الفيصلي والرائد.

وتعادل إيجابي مع الطائي.

وخسارة النصر والاتحاد.

تاريخ التعاون والمواجهات الشبابية

وعلى صعيد المواجهات بين الشباب والتعاون في الدوري السعودي ، جمع الناديان 27 مباراة ، بحسب ما رصدناه في “ثقافني”.

تقاسم الفريقان عدد الانتصارات بـ 10 مرات لكل فريق ، ووقع التعادل على مدى 7 مباريات جمعت الفريقين معًا.

أما بالنسبة للأهداف التي سجلها في مواجهة التعاون ضد الشباب ، فقد سجل الذئاب 44 هدفاً فيما سجل الليث 35 هدفاً.

أما أكبر نتيجة في تاريخ التعاون ولقاءات الشباب فكانت تعادل إيجابي (3-3).

جاء ذلك في لقاء الجولة الأول من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين السعودي موسم 2013/2014.

وكان هذا الموسم يتوج فيه النصر برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن منافسه التقليدي الهلال.

وعن أكبر انتصار حققه التعاون على الشباب والذي جاء بنتيجة (4-0).

وهو ما حدث مرتين آخرهما كان في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي.

وعن أكبر انتصار للشباب على التعاون (4-1).

جاء ذلك في مواجهة الجولة الثانية من دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2010/2011.

وفاز الهلال برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة خلف الاتحاد.

موعد مباراة التعاون والشباب والقنوات الناقلة

ومن المقرر عقد الاجتماع المتوقع مساء الخميس ، الساعة التاسعة (9:00 مساءا) بالمملكة العربية السعودية ، والثامنة (8:00 مساء) بتوقيت مصر ، والسادسة (6:00 مساء) بتوقيت جرينتش.

بخصوص حكم مباراة الشباب والتعاون ، فمن المعروف أن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SFA)SAFF) بإعلان حكام المباراة قبل ساعات من بدئهم حسب ما تعودنا عليه في “ثقافني”.

ستقوم قنوات SSC السعودية الرياضية بتغطية أحداث المباراة.

أما المعلق على مباراة الشباب والتعاون فلم يعرف إلا بعد كتابة هذه السطور عن فريق التعليق على المواجهة.

استنتاج

خلال السطور السابقة اطلعنا على كافة التفاصيل والأخبار والمشاهد الخاصة بموعد مباراة الشباب والتعاون والقنوات الناقلة بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في محمد بن سلمان. دوري المحترفين هذا الموسم وكذلك تاريخ لقاءات الشباب والتعاون.