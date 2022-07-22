تحذيرات من رائد المناخ المصري.. محمود محيي الدين يتحدث عَنّْ ضخ تريليونات الدولارات

حذر الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ فِيْ الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف فِيْ مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي من مخاطر التغير المناخي.

كَمْا أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الدراسات والبيانات الحديثة أثبتت أن الاستثمار فِيْ تدابير التكَيْفَ والصمود فِيْ مواجهة تغير المناخ سيقلل من المخاطر والخسائر الاقتصادية فِيْ المستقبل، لأنه يعزز إنتاجية الموارد والأفراد من أجل تحقيق زيادة الدخل.

وقال محيي الدين فِيْ فعاليات أسبوع المناخ فِيْ أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، إنه إذا وصل الاحتباس الحراري إلَّى مستوى درجتين مئويتين بحلول عام 2050، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص المياه سيرتفع بنحو 800 مليون مقارنة بالفترة الحالية، فِيْ على النقيض من ذلك، قد ينتج عَنّْ الاستثمار قيمة تتراوح بين 250 و 500 دولار للهكتار فِيْ ممارسات الزراعة فِيْ الأراضي الجافة يمكن أن تزيد من غلة الحبوب بنسبة 70 إلَّى 140 فِيْ المائة، مما يعَنّْي ضمناً تحقيق أرباح اقتصادية صافِيْة بمليارات الدولارات.

استضافت جمهُورية الدومينيكان فعاليات أسبوع المناخ فِيْ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فِيْ الفترة من 18 إلَّى 22 يوليو.

دور كبير للشركات

وأشار محيي الدين إلَّى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات فِيْ عملية التكَيْفَ مع تغير المناخ، من أجل إفادة هذه الشركات والمجتمعات التي تتعامل معها. كَمْا أشار إلَّى أن هناك فرصة جيدة لبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب التمويل للعمل المناخي من خلال تحفِيْز الأموال العامة والخاصة إلَّى طريقة تدعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون فِيْ الاقتصادات النامية والصاعدة.

وأوضح أن حملة Race for Resilience فِيْ مواجهة تغير المناخ هِيْ منصة للجهات الفاعلة غير الحكومية للمساعدة فِيْ تسريع وتيرة العمل المناخي، والتنفِيْذ الناجح لمشاريع المناخ من خلال الحلول المحلية التي تناسب كل مجتمع على حدة.

الأولوية للتكَيْفَ والاستجابة لتغير المناخ

وشدد محيي الدين على أن تنفِيْذ تدابير التكَيْفَ والصمود فِيْ مواجهة تغير المناخ سيكون على رأس أولويات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موضحا أن حملة “ سباق من أجل الصمود فِيْ مواجهة تغير المناخ ” تحتوي على خطة عمل تهدف إلَّى تسهِيْل المشاركة. لقطاع الأعمال فِيْ الحملة، وسيتم استغلال مؤتمر شرم الشيخ. كَمْنصة لجذب المزيد من الشركات للمشاركة فِيْ هذه الحملة.

وقال رائد المناخ إن مؤتمر شرم الشيخ يهدف إلَّى وضع إجراءات التكَيْفَ والصمود فِيْ مواجهة تغير المناخ على قدم المساواة مع تدابير التخفِيْف من آثار الظاهرة، وتقليص فجوة التمويل لإجراءات التكَيْفَ التي لا تتلقى سوى 6 تدابير. النسبة المئوية لتمويل العمل المناخي بشكل عام، ودعم الحلول الصديقة للبيئة. تشجيع المجتمعات على لعب دورها من خلال المؤسسات الثقافِيْة والشركات ومختلف القطاعات الأخرى.

تستضيف مصر رسميا المؤتمر القادم لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27” فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل.

وفِيْ سياق متصل شدد الدكتور محمود محيي الدين على أن وضع هدف جديد فِيْما يتعلق بحجم التمويل المناخي بعد عام 2022 ضروري للحفاظ على ثقة مختلف الأطراف المشاركة فِيْ مشاريع المناخ، موضحا أن ذلك يتطلب من الدول المتقدمة تحقيق ما لا يقل عَنّْ تعهدات المؤتمر. يُقدر صندوق كوبنهاغن للعمل المناخي بـ 100 مليار دولار سنويًا.

وقال إن تحديد حجم التمويل اللازم للعمل المناخي يجب أن يتم فِيْ ضوء نهج شامل يحافظ على التوازن بين التخفِيْف من آثار تغير المناخ والتكَيْفَ معه، وتحقيق تحول اقتصادي فعال وعادل يتماشى مع أولويات التنمية لكل بلد على حدة.

ضخ تريليونات الدولارات فِيْ الاقتصاد الأخضر

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلَّى الحاجة الملحة لضخ تريليونات الدولارات فِيْ عملية الانتقال إلَّى اقتصاد أخضر خال من الكربون، مشيرًا إلَّى تقارير تفِيْد بأن الوصول إلَّى صافِيْ انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 يتطلب ضخ استثمارات تقدر بنحو 125 تريليون دولار، كَمْا أشارت تقارير أخرى إلَّى أن التمويل المطلوب. من أجل التكَيْفَ مع تغير المناخ فِيْ البلدان النامية، سيتراوح ما بين 140 مليار دولار و 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وسيتراوح بين 280 و 500 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050.

وأوضح محيي الدين أن الاستثمار فِيْ التكَيْفَ مع تغير المناخ أمر مربح، حيث ذكرت بعض التقارير أن الاستثمار فِيْ المرونة المناخية بقيمة 1.8 تريليون دولار بين عامي 2022 و 2030 يمكن أن يؤدي إلَّى أرباح صافِيْة تقدر بنحو 7.1 تريليون دولار.

من ناحية أخرى أكد د. محمود محيي الدين أن المجتمعات الساحلية فِيْ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تواجه مخاطر جسيمة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الظواهر الجوية العَنّْيفة.

وقال محيي الدين إنه من الضروري دعم الجزر لتحقيق أهدافها المناخية وزيادة قدرتها على مواجهة تغير المناخ وتحقيق نتائج عادلة لعملية الانتقال إلَّى الاقتصاد الأخضر.