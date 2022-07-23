تحذيرات من نقص تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ فِيْ الرئاسة المصرية، إن الجهات الفاعلة غير الحكومية تلعب دورًا مهمًا فِيْ تفعيل التقييم العالمي لتنفِيْذ اتفاقية باريس للمناخ (GST).

وأوضح محيي الدين أن ذلك يتم من خلال تسليط الضوء على إمكانيات التنفِيْذ وتعزيز العمل المناخي والتعاون على المستوى الدولي لمساعدة صانعي السياسات والأطراف المستقلة فِيْ المجتمعات المختلفة على تحقيق أهداف المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته فِيْ فعاليات أسبوع المناخ فِيْ أمريكا اللاتينية والكاريبي الذي ستستضيفه جمهُورية الدومينيكان فِيْ الفترة من 18 إلَّى 22 يوليو.

وأشار محيي الدين إلَّى أنه يمكن للهِيْئات غير الحكومية جمع وجهات النظر وتوحيد جهُود مختلف الأطراف المشاركة فِيْ العمل المناخي، مما يساهم فِيْ تنفِيْذ اتفاق باريس، والذي يمكن أن يوفر حلولاً منهجية وقابلة للتطبيق تناسب كل قطاع مشارك فِيْ العمل المناخي. ودمج الأبعاد الإقليمية والوطنية لمناخ المشاريع وخاصة فِيْ الدول النامية.

وأوضح محيي الدين أن رواد المناخ ملتزمون بنجاح التقييم العالمي لتنفِيْذ اتفاق باريس الذي يهدف إلَّى جعل أحكام الاتفاقية قابلة للتنفِيْذ فِيْ مختلف المجتمعات والدول حول العالم.

وأضاف، فِيْ هذا السياق، أن رواد المناخ يهدفون إلَّى تعزيز العمل الإقليمي لمساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف المناخية، وتوحيد جهُود الأطراف المستقلة لبلورة فرص العمل المناخي فِيْ مختلف القطاعات بما يساعد متخذي القرار فِيْ كل مجتمع. بشكل فردي فِيْ تحقيق الأهداف المناخية، وكذلك تشجيع الأطراف على الانخراط فِيْ العمل المناخي فِيْ إطار تعاوني يتطلع فِيْه الجميع إلَّى مستقبل أفضل.

وذكر أن وفاء الجهات الفاعلة غير الحكومية والمستقلة بالتزاماتها فِيْما يتعلق بالعمل المناخي، وتعاونها مع الوكالات الحكومية، من شأنه أن يدفع البلدان إلَّى تحقيق أقصى استفادة من عملية تقييم تنفِيْذ اتفاقية باريس للمناخ.

وأشار الرائد المناخي إلَّى أن هناك فرصة مثالية لاستخدام عملية التقييم العالمي لتنفِيْذ اتفاق باريس لدعم تنفِيْذ المشاريع المناخية فِيْ إطار شامل يراعي احتياجات الدول النامية، مؤكداً أهمية الترجمة. نتائج عملية التقييم إلَّى رسائل واضحة تساعد الوزارات ذات الصلة وصناع القرار فِيْ كل مجتمع والأطراف المشاركة فِيْ العمل المناخي لإيجاد أفضل الحلول لتنفِيْذ المشاريع المناخية.

وشدد محيي الدين فِيْ هذا الصدد على التزام رواد المناخ بإنجاح الحوار الفني المقبل الذي سيعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

القطاع الخاص

وفِيْ سياق متصل، قال د. محمود محيي الدين إن تعبئة تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي بشكل عام، وفِيْ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على وجه الخصوص، لا يزال يحتاج إلَّى الكثير من العمل.

وأوضح أن تدفقات التمويل المناخي فِيْ 2022/20 بلغت 632 مليار دولار، منها 35 مليار دولار فقط فِيْ أمريكا اللاتينية والكاريبي، و 18 مليار دولار من القطاع العام، و 17 مليار دولار من القطاع الخاص.

وأوضح محيي الدين أن المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بعيدة كل البعد عَنّْ مسار خفض الاحتباس الحراري إلَّى 2 درجة مئوية، وليس هدف 1.5 درجة مئوية.

وذكر أن تحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ يتطلب من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الحصول على ما بين 60٪ و 70٪ من الطاقة الكهربائية من مصادر خالية من الكربون بحلول عام 2050.

وذكر أن تنفِيْذ خطط المساهمات المحددة وطنياً، وتعبئة المزيد من تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي، يتطلب التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص فِيْ تنفِيْذ استراتيجيات انبعاثات صافِيْة صفرية، وإزالة العقبات أمام تدفق الأموال الخاصة إلَّى المشاريع المناخية.