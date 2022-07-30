تحذير! إذا كنت تغفو كثيراً فأنت فِيْ خطر

تنبيه قضائي! إذا كنت تنام كثيرًا، فأنت فِيْ خطر. تظهر نتائج الدراسات التي أجراها علماء صينيون أن القيلولة اليومية للعديد من الأشخاص مرتبطة بضغط الدم لديهم. الشعور بالغثيان وقيلولة يومية. إذا كنت تعاني فِيْ كثير من الأحيان من صعوبة فِيْ النوم ليلاً أو تعاني من الأرق، فإن القيلولة أثناء النهار يمكن أن تعمل ضدك. أخذ قيلولة أثناء النهار يمكن أن تقلل من فرصة النعاس فِيْ الليل. لذا عليك أن تقول مرحبًا بجهاز المشي! فِيْ هذه المقالة، سنراجع نتائج الأبحاث الجديدة حول العلاقة بين المرض والقيلولة.

خطورة القيلولة اليومية

أظهرت دراسة علمية جديدة أن القيلولة المتكررة أو المعتادة فِيْ النهار عند البالغين ترتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 12٪ وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24٪ مقارنة بمن لا يأخذون قيلولة مطلقًا. يقول الخبراء أن القيلولة، رغم أنها ليست ضارة بصحتك، يمكن أن تكون علامة على نوعية النوم الرديء.

فِيْ هذا البحث، ارتبطت فترات القيلولة المرتفعة بالرجال. هذه النتائج مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأن الملايين من الناس يمكنهم الاستمتاع بقيلولة منتظمة أو حتى يومية، كَمْا يقولون. بالنسبة للدراسة، استخدم الباحثون بيانات من البنك الحيوي فِيْ المملكة المتحدة، وهِيْ قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة ومورد بحثي يحتوي على معلومات عن الصحة ونمط الحياة والمعلومات الجينية مجهُولة المصدر لنصف مليون مشارك فِيْ المملكة المتحدة.

العلاقة بين القيلولة اليومية والمشاكل اليومية

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن نسبة مئوية أعلى من الذين يأخذون قيلولة بانتظام لديهم تعليم ودخل أقل، وأبلغوا عن التدخين، وتعاطي الكحول اليومي، والأرق، والشخير مقارنة بمن لا يأخذون قيلولة أبدًا أو فِيْ بعض الأحيان.

العلاقة بين المرض وقيلولة النهار

وفقًا للنتائج، فإن المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين اعتادوا أخذ قيلولة لديهم خطر متزايد بنسبة 20 فِيْ المائة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأشخاص فِيْ نفس العمر الذين لا يأخذون قيلولة مطلقًا. ينخفض ​​هذا الخطر إلى 10٪ بعد سن الستين. أيضًا، إذا قمت بزيادة وتيرة القيلولة، فإن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزداد بنسبة 40٪.