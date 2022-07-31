تحذير.. إساءة استهلاك الأغذية الجافة قد يسبب الاختناق والوفاة

حذرت هيئة الغذاء والدواء من ضرورة توخي الحذر عند تناول الطعام الجاف في صورة مسحوق، مشيرة إلى أن كل منتج غذائي على شكل مسحوق له طريقة تحضير مكتوبة على عبوته، حيث تمنع بالتالي سوء الاستخدام وإلحاق الضرر بالإنسان.

ما هي مساحيق الطعام الجاف

وقالت إدارة الغذاء والدواء في إنفوجرافيك أصدرتها إن الأطعمة المجففة هي أطعمة تأتي في شكل مسحوق جاف، مثل “الحليب الخام ومكملات البروتين والعصائر سريعة التحضير”.

وأضاف أن هذه الأطعمة تحتوي على تراكيز عالية من “البروتينات والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية والمواد الفعالة”، حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره.

الطريقة الصحيحة لتناول الطعام

وحول كيفية تناوله بشكل صحيح أوضح أنه يتم اتباع التعليمات وطريقة التحضير المكتوبة على ملصق كل منتج غذائي مع مراعاة التحذيرات إن وجدت.

وأكد أن إساءة استخدام هذه المنتجات يمكن أن تسبب أضرارًا ومخاطر، حيث يمكن التعرض للعديد من المشكلات الصحية، مما يؤثر سلبًا على صحة المستهلك، مثل الاختناق ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.