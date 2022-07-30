تحذير.. استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرضهم للخطر

وحثت المديرية العامة للجوازات على عدم استغلال الأطفال في التسول، للتضامن مع الناس من أجل تحصيل رسوم عليهم وجلب الأموال لهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام.

التعدي على الحقوق

وقالت المديرية العامة للجوازات في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر، إن استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر.

حملة للقبض على المتسولين

تواصل الجهات الأمنية بالأمن العام عملها في توقيف المتسولين في مختلف مناطق المملكة، في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام لمكافحة التسول بكافة أشكاله وتظاهراته.

وحث الأمن العام على إبلاغ المتسولين عن الرقم (911) في منطقتي مكة والرياض و (999) في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أهمية التبرع عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولهم إلى من يستحقونه.

عقوبة التسول

من جانبها، أكدت النيابة العامة أن التسول بكافة أشكاله وأشكاله محظور، ويجب محاسبة كل من يمارس التسول مهما كانت مبرراته.

وأضافت النيابة العامة، أن العقوبة تكون أشد إذا ارتكبتها جماعة منظمة، مشيرة إلى أنها تشمل الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وتصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال.