تحذير.. الوافدون غير النظاميين مصدر تهديد للأمن الداخلي بالمملكة

كشف الخبير الأمني ​​فواز العنزي، أن وجود وافدين غير نظاميين من مصادر التهديد للأمن الداخلي في المملكة.

فيديو | الخبير الأمني ​​فواز العنزي وجود وصول غير نظامي من مصادر التهديد للأمن الداخلي في المملكة # عين_الخامس #الإخبارية pic.twitter.com/0cLyC0v4Wv

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 21 أغسطس 2022

قانون يحمي أمن المملكة

وقال العنزي في برنامج “عين الخامسة” الذي تبثه قناة “الإخبارية” إن المملكة العربية السعودية بلد سلام، ولكن لها قانونها وخصائصها وثقافتها التي تمنح حقوق المواطنين والمقيمين والزوار والسياح فتفتح تواجدها لجميع الجنسيات.

وأشار إلى أن المملكة هي أرض الجميع ولذلك يوجد القانون الذي يحميها وأمنها الداخلي، ولكن هناك من يتوسل لدخول البلاد بشكل غير نظامي، وهذا مخالف للقانون، حيث يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. .

خطر الوصول غير النظامي

وأوضح أن وجود العمالة غير النظامية أو الوافدة من مصادر التهديد للأمن الداخلي للمملكة، لا سيما وجودهم وتنقلهم في مناطق المملكة.

وأوضح أن الجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية تمر بظروف عمليات عسكرية وإنسانية منذ 6 سنوات، تهم الأشقاء اليمنيين على الحدود الجنوبية.

وأشار إلى أنه لذلك فإن أي وجود أو حركة للوافدين غير النظاميين أمر خطير، حيث قد يكون هناك نقل لبعض المعلومات أو التستر على بعض الأعمال غير المشروعة ؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدة تداعيات سلبية في البلاد وفي النواحي الاجتماعية والاقتصادية.