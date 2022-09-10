تحذير تعدين العملات المشفرة يهدد بكارثة مناخية

حذر البيت الأبيض من تداعيات تعدين العملات المشفرة على جهُود الحد من تغير المناخ.

قال البيت الأبيض إن عمليات التعدين والعملات المشفرة فِيْ الولايات المتحدة تستهلك الآن قدرًا من الطاقة مثل جميع أجهزة الكَمْبيوتر المنزلية أو جميع الإضاءة السكنية.

ووفقًا لتقرير نشرته وسائل الإعلام الأمريكية وبثه موقع Al Arabiya.net، فإن هذه النتائج تأتي وسط انتقادات متزايدة بشأن كَمْية الكهرباء التي يستهلكها تعدين العملات المشفرة.

تتضمن عملية تعدين العملة المشفرة تشغيل بنوك الكَمْبيوتر لحل المعادلات الرياضية المعقدة من أجل إنشاء عملات معدنية جديدة والتحقق من صحة المعاملات المتعلقة بهذه العملات، مثل Bitcoin، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا.

كشف التقرير أن إنتاج العملات المشفرة فِيْ الولايات المتحدة يمثل ما بين 0.2٪ و 0.3٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وما بين 0.4٪ و 0.8٪ من الانبعاثات المحلية على التوالي.

ينتج عَنّْ تعدين العملات المشفرة انبعاثات تعمل على تدفئة الكوكب بشكل أساسي عَنّْ طريق حرق الفحم والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى لتوليد الكهرباء.

هذا العام، أنتج تعدين العملات الرقمية ما بين 110 و 170 مليون طن متري من التلوث الكربوني فِيْ جميع أنحاء العالم، وحوالي 25 إلَّى 50 مليون طن متري فِيْ الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ البيت الأبيض.

قال البيت الأبيض “إن استخدام الكهرباء من الأصول الرقمية يساهم فِيْ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث الإضافِيْ والضوضاء والتأثيرات المحلية الأخرى، اعتمادًا على الأسواق والسياسات ومصادر الكهرباء المحلية”.

وأضاف “اعتمادًا على كثافة الطاقة للتكنولوجيا المستخدمة، يمكن للعملات المشفرة أن تعرقل الجهُود الأوسع نطاقًا لتحقيق بصمة كربونية صافِيْة تتفق مع التزامات وأهداف المناخ الأمريكية”.

صدر التقرير نتيجة لأمر تنفِيْذي أصدره الرئيس جو بايدن فِيْ مارس الماضي دعا الحكومة إلَّى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة. تعهد الرئيس بخفض انبعاثات الولايات المتحدة إلَّى النصف على الأقل من مستويات 2005 بحلول عام 2030 وتحقيق صافِيْ انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقال التقرير إن انبعاثات التعدين المشفر العالمية أكبر من تلك الخاصة بالعديد من البلدان الفردية وتساوي الانبعاثات العالمية من جميع الناقلات والسفن الأخرى على الممرات المائية الداخلية. بالإضافة إلَّى ذلك، فإن Bitcoin، أكبر عملة رقمية فِيْ العالم من حيث القيمة السوقية، تولد ما يقرب من ثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المشفرة العالمية.