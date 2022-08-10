تحذير جديد من إطعام قردة البابون

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نصيحة حول عدم إطعام قرود البابون الموجودة على الطرق في بعض المناطق.

وأوضح أن إطعام القرود يؤدي إلى تغيير في سلوكهم وزيادة أعدادهم وتضخم أجسامهم.

انتقال المرض

و قبل؛ وأكد أن الاقتراب منهم يعرضهم لخطر العدوان أو انتقال المرض.

كما دعت بلدية الباحة المواطنين إلى عدم الاقتراب من قردة البابون أو محاولة إطعامهم حفاظا على سلامتهم.

الهجوم على المصطافين

يشار إلى أن قرود البابون تهاجم السياح مرارا وتكرارا في الحدائق القريبة من مرتفعات الهدا منذ عدة سنوات وحاولت أيضا خطف طفل.