تحذير خطير.. حياة نجم النصر “مهددة” !

حذر الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان من تدهُور الحالة الصحية لأحد نجوم فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

ويستعد النصر للكلاسيك الكبير، أمام فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ إطار اليوم الخامس من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل كأس العالم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق 3 مباريات مقابل خسارة واحدة أمام التعاون.

تحذير خطير يهز نادي النصر

وفِيْ هذا السياق، كشف الرزيحان، خلال تصريحات تلفزيونية، عَنّْ إصابة النجمة الأرجنتينية الكبيرة بيتي مارتينيز بإصابة فِيْ عضلة القلب.

وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن هذه الإصابة التي تعرضت لها بيتي يمكن أن تؤدي إلَّى الوفاة -لا قدر الله-.

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من جهته أعلن الإعلامي خالد أبو غانم عَنّْ محاولات مكثفة من قبل إدارة النصرة برئاسة موصلي معمر لـ “التخلص” من النجم الأرجنتيني الكبير.

وشدد أبو غانم على أن المسؤولين العالميين حاولوا التخلص من منزلي على مدار الصيف لكن دون جدوى.