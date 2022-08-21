تحذير.. دخان البخور يسبب الحساسية وضيق التنفس

حذر الخبير في المواد المسرطنة الأستاذ الدكتور فهد الخضيري من أن دخان البخور يمكن أن يسبب الحساسية وضيق التنفس والسعال.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “اللبان ودخانه يسببان الحساسية والسعال وضيق التنفس، وأبخرة البخور يمكن أن تسبب سرطان الرئة تماما مثل التدخين، ولا فرق بين الطبيعي أو الأصلي أو. البخور المقلد “.

وتابع “المشكلة بسبب الأبخرة التي تدخل الرئة سواء كانت حرق البخور أو حرق السجائر أو حرق أي مادة. تحتوي الأبخرة على هيدروكربونات و نيترورينات مسرطنة.

حالات الربو عند الأطفال والتدخين السلبي

و قبل؛ وحذر الخضيري من مخاطر التدخين السلبي على الأطفال، مما أدى إلى زيادة حالات الربو بين الشباب.

نوبات الربو الحادة

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” “أكثر من 40٪ من الأطفال الذين يصابون بنوبات ربو حادة تتطلب نقل الإسعاف إلى غرف الطوارئ، هم أولئك الذين يعيشون مع مدخن في المنزل أو السيارة. “

اتقي الله على اولادك

مختومة د. غرد فهد الخضيري نصيحة لجميع الآباء قائلًا “اتقوا الله في أولادكم!”