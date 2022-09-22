تحذير رسمي لـ”النصر” قبل كلاسيكو الاتحاد.. منع هذا التصرف !

فاجأ فرهاد عبد الله، مدير إدارة التحكيم، نادي النصر، قبل مباراة المملكة الكلاسيكية الكبيرة أمام الاتحاد، فِيْ دوري روشان السعودي.

يستضيف النصر فريق الاتحاد لكرة القدم، مساء 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد “الثالث”.

* رفض إطفاء الأنوار بملعب النصر

وأعلن فرهاد، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن إدارة التحكيم رفضت إطفاء أنوار ملعب “مرسول بارك” المملوك لنادي النصر خلال المباريات.

وأطفأت إدارة “ ميسول بارك ”، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، الأنوار بعد أن سجل نجوم النصر “ أهدافًا ”، كنوع من الاحتفال.

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وطالب مدير دائرة التحكيم إطفاء الأنوار خلال احتفال نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بـ “السلوك السيئ”.

وأشار فرهاد عبد الله إلَّى ضرورة التزام الحكام ومراقبي المباريات “بوضوح” باحتفالات اللاعبين. لأن هناك بعض الإجراءات التي يقومون بها، والتي قد يطلبون تسجيلها فِيْ التقرير.