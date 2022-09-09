تحذير روسي الغرب سيتجمد فِيْ الشتاء تحت “سقف أسعار الطاقة” المنهار

توقع رئيس مجلس النواب الروسي، الجمعة، أن تفشل خطط الغرب لفرض سقف على أسعار صادرات روسيا من النفط والغاز وأن الأسعار سترتفع أكثر بكثير مما تحاول الدول الغربية تحديده.

وكتب فِيْاتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب (دوما)، على قناته على Telegram “ما يسميه مسؤولو مجموعة السبع” سقفًا “للسعر سيتحول إلَّى قاع للسعر”.

وأضاف أن “السوق العالمي لا يقتصر على سبع دول … والسعر الهامشي المعلن من الغرب سيصبح الأدنى”.

وأضاف أن الدول المعَنّْية أدركت اعتمادها على الطاقة الروسية وأن محاولات إيجاد بدائل لواردات النفط والغاز من البلاد باءت بالفشل ولن يعودوا قادرين على شراء الوقود من روسيا “بسعر رخيص”.

فِيْ الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة الدول السبع عَنّْ خطط لفرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية، فِيْ خطوة قد تقوض أيضًا قدرة روسيا على توفِيْر ناقلات النفط وضمان التأمين من خارج المجموعة.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فِيْ حديثه فِيْ فلاديفوستوك يوم الأربعاء، بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض قيود على أسعار صادرات النفط والغاز الروسية.

وحذر الغرب من أنه “سيتجمد” مثل ذيل الذئب فِيْ إحدى القصص الخيالية الروسية الشهِيْرة.