تحذير .. عصائر المقاهي قد تحتوي على مشروبات الطاقة

حذر الخبير في المواد المسرطنة الأستاذ الدكتور فهد الخضيري من بيع بعض العصائر في بعض المقاهي. لاحظ أنها تحتوي على مشروبات الطاقة وبعض الأصباغ والصبغات والروائح.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “من المؤسف جدًا أن نجد مشروب الطاقة ممزوجًا الآن بالأصباغ والألوان والنكهات، ويباع تحت أسماء أخرى في بعض المتاجر التي تدعي أنها متاجر عصائر أو متاجر أخرى. . وبعض أنواع القهوة “.

خطر الإصابة بالفشل الكلوي

وأضاف “الأطفال والمراهقون يتناولونه وبعضهم مصاب بفشل كلوي ومشاكل عصبية مثل خفقان القلب واضطرابات الدورة الدموية ورجفان القلب”.

وتابع “هذه المتاجر التي تبيع هذه الخلطات بأسماء وهمية، مثل Saffron Girl Mix، و Blue Night Mix، و Quiet Night Mix، وغيرها من الأسماء الوهمية … لذا فهم بحاجة إلى الكشف عن المكونات.” ويجب كتابة المكونات على كوب، وهو مشروب طاقة + سكر + تلوين بنكهة النعناع أو بنكهة الفراولة وملونات كيميائية أخرى “.

أخطار مشروبات الطاقة

و قبل؛ وحذر الخضيري من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة. مع مراعاة أنه يسبب اضطرابًا عصبيًا، ويمكن أن يتسبب في تلف الكلى والأعصاب.

وأشار إلى أن هذه المشروبات تسبب تسوس الأسنان وهشاشة العظام وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم.

وأكد تركيز هذه الأضرار في أي مشروب يعتمد على السكريات والمواد المضافة والأحماض الصناعية والمنكهات ومشروبات الطاقة التي يضاف إليها الكافيين بجرعات عالية.