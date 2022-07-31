تحذير.. فرصة هطول الأمطار على الرياض أعلى من عسير ومرتفعاتها

قال عقيل العقيل، محلل الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، إن فرصة هطول الأمطار في مدينة الرياض أكبر من فرصة سقوطها في منطقة عسير ومرتفعاتها.

فيديو | محلل الأرصاد بالمركز الوطني للأرصاد الجوية عقيل العقيل احتمالية هطول أمطار في الرياض أكبر من فرصة هطول أمطار في منطقة عسير ومرتفعاتها #جدول اليوم pic.twitter.com/SEiw11wddb

– برنامج اليوم (Studioekhbariy) 31 يوليو 2022

طقس غير مستقر

وعن التفاصيل أوضح العقيل في مداخلة مع “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن الطقس في الرياض كان متوقعا أن يتحول إلى رطوبة، وهذا مؤشر على بداية حالة عدم استقرار الهواء والمطر.

وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار معتدلة في جميع أنحاء منطقة الرياض، ويمكن أن تكون غزيرة في بعض الأحيان في بعض المناطق في شمال المدينة، ولكن بشكل عام ستكون هذه الأمطار متوسطة وتصاحبها سحب ركامية عاصفة مع هبوب رياح.

يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن احتمالية هطول الأمطار في منطقة الرياض أكبر من احتمالية هطول الأمطار في منطقة عسير ومرتفعاتها، وهذا من الظروف الجوية النادرة، والتي تتسع لدرجة أنها تشير إلى أنها ستستمر حتى النهاية. نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه لا يستبعد تكون بعض العواصف الرملية صغيرة الحجم تحت السحب الركامية بسبب الرياح السفلية.

وأضاف أن منطقة القصيم والمنطقة الشرقية ستتأثران كذلك بالوضع، كما ستتأثر المرتفعات بسحب الحمل الحراري التي تحذر مزارعي التمور في القصيم والرياض من هطول أمطار اليوم.