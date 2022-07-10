تحذير فرنسي صادم لأوروبا.. “لنعد أنفسنا لانقطاع كامل للغاز الروسي”

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن على أوروبا الاستعداد لتعطيل كامل لإمدادات الغاز الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ لو مير، اليوم الأحد، قوله فِيْ منتدى اقتصادي بجنوب فرنسا الأحد، “دعونا نعد أنفسنا لانقطاع كامل للغاز الروسي”.

وقال “هذا السيناريو مرجح الآن”.

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد، أن الحكومة الفرنسية تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي، وهُو ما تعتبره الاحتمال الأرجح فِيْ خططها المستقبلية.

وأوضح أن على فرنسا أن تحرص فِيْ استهلاكها للطاقة، على تخزين الغاز وتقليل البيروقراطية التي تبطئ تطوير الطاقات المتجددة، بالإضافة إلَّى تسريع برنامجها لبناء مفاعلات نووية جديدة.

وأضاف أن خط الدفاع الأول هُو أن تقوم المنازل والشركات بتقليل استهلاك الطاقة ثم بناء بنية تحتية جديدة مثل منشأة عائمة لإعادة الغاز المسال من الخارج إلَّى حالته الغازية.

يأتي حوالي 17 فِيْ المائة من إمدادات الغاز الفرنسية من روسيا، لكنها أقل اعتمادًا على الغاز الروسي من بعض جيرانها، وتقوم الحكومة بإعداد خطط بديلة.

يمثل انقطاع الإمدادات مشكلة فِيْ الوقت الحالي لأن مولدات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية ستكافح لتعويض النقص بسبب إغلاق العديد من المفاعلات للصيانة.

ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي خطط الطوارئ لفصل الشتاء خلال اجتماع طارئ من المقرر عقده فِيْ 26 يوليو، فِيْ محاولة لضمان توافر احتياطيات غاز كافِيْة لتلبية ذروة الطلب على التدفئة والطاقة.

تتزايد المخاوف فِيْ القارة العجوز، مع حلول فصل الشتاء المقبل، فِيْ وقت لا تكون فِيْه أوروبا مستعدة لسد العجز الناجم عَنّْ نقص الغاز الروسي، أو حتى إذا اتخذ الرئيس بوتين قرارًا نهائيًا بقطع الإمدادات.

جاءت الأرقام المرعبة لأوروبا من أوكرانيا، حيث أعلنت كييف يوم الجمعة أن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا انخفض إلَّى “أدنى مستوى فِيْ التاريخ” الشهر الماضي، متهمة موسكو بالسعي لزعزعة الاستقرار السياسي فِيْ أوروبا من خلال تقليص إمداداتها.

خفضت روسيا بالفعل الضخ عبر نورد ستريم عبر بحر البلطيق بنسبة 60٪ فِيْ الأسابيع الأخيرة، بسبب مشاكل فنية.

تعمل شركة الطاقة الروسية غازبروم بنحو 14٪ من طاقتها وتضخ 334 مليون متر مكعب فِيْ اليوم، بحسب الشركة الأوكرانية التي تتهم الكرملين بمحاولة إثارة “الذعر والخوف” قبل بداية الشتاء.

وردت موسكو على العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفِيْة الحرب بخفض إمداداتها من الغاز إلَّى أوروبا، مما أدى إلَّى ارتفاع الأسعار ودفع الدول الغربية للبحث عَنّْ مصادر طاقة بديلة.

تصر موسكو على أنها مورد موثوق للطاقة وتؤكد أنها تحترم العقود الموقعة معها، بحسب وكالة فرانس برس.

وفِيْ الشهر الماضي، تحدث الكرملين عَنّْ إمكانية زيادة الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم عَنّْدما يتم إصلاح المكونات فِيْ كندا.