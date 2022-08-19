تحذير.. لا تتركوا مرضى القلب للعزلة

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب والقسطرة الشريانية الدكتور خالد النمر من ترك مرضى القلب في عزلة، مشيراً إلى أن ذلك قد يزيد من مخاطر إصابتهم بالاكتئاب.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لا تدع مرضى القلب يعيشون معزولين عنك. لكن خلطهم. لأن العزلة عن المجتمع وخاصة عند كبار السن من العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بالاكتئاب لدى هؤلاء المرضى، ومن ثم تدهور حالتهم، حيث يرفضون تناول الأدوية والمتابعة مع الطبيب.

التصرف الخاطئ عند زيارة مرضى القلب

و قبل؛ ونصح الدكتور خالد النمر بتجنب بعض السلوكيات والسلوكيات الخاطئة عند زيارة مرضى القلب.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “تصرف خاطئ .. زيارة مريض قلب بعد قسطرة وهو يحمل حقيبة كبيرة من مطعم شهير للوجبات السريعة + مشروبات غازية كبيرة” الحجم !! . “

يُذكر أن الأطباء ينصحون عمومًا مرضى القلب بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف وتجنب الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والوجبات السريعة.

نصائح وقائية لمرضى القلب

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض قد أصدرت سابقاً ؛ سلسلة من النصائح لمرضى القلب. لمنع النوبات القلبية.

وأشار إلى سلسلة من التعليمات لمرضى القلب ؛ الأكثر أهمية

اتبع نظامًا غذائيًا قليل الملح والدهون.

استشر الطبيب قبل السفر وقم بإعداد كمية كافية من الأدوية.

تجنب التوتر والازدحام وتسلق الجبال.

احمل بطاقة طبية.

إذا شعرت بألم في الصدر أو ضيق في التنفس، يجب أن تحصل على قسط كبير من الراحة واستشارة الطبيب عند الضرورة.