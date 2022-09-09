تحذير مرعب “الاحترار” فِيْ الشرق الأوسط يتضاعف و النتائج كارثية

أظهرت دراسة مناخية جديدة أن منطقة الشرق الأوسط ترتفع درجة حرارتها مرتين أكثر من المتوسط ​​العالمي، مما قد يكون له آثار مدمرة على سكانها واقتصادها.

ونتيجة لذلك، يواجه أكثر من 400 مليون شخص فِيْ المنطقة مخاطر التعرض لموجات الحر الشديدة والجفاف المطول وارتفاع منسوب مياه البحر، بحسب الدراسة التي ساهم فِيْها عدد كبير من الباحثين، ونتائجها كانت نُشر قبل شهرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر. .

أظهرت الدراسة زيادة متوسطة قدرها 0.45 درجة مئوية لكل عقد فِيْ منطقة الشرق الأوسط وحوض شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، بناءً على البيانات التي تم جمعها بين عامي 1981 و 2022، عَنّْدما كان متوسط ​​الزيادة العالمية 0.27 درجة لكل عقد.

وتحذر الدراسة من أنه فِيْ ظل عدم وجود تغييرات فورية، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط ​​درجة الحرارة فِيْ المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهُو ما قد يتجاوز “العتبات الحرجة للتكَيْفَ البشري” فِيْ بعض البلدان.

يقول يوس ليليفِيْلد من معهد ماكس بلانك للكيمياء ومعهد قبرص، وهما الكيانان اللذان ساهمتا فِيْ الدراسة “سيواجه السكان تحديات صحية ومعيشة كبيرة، بما فِيْ ذلك المجتمعات المحرومة، وكبار السن والنساء الحوامل”.

تحديات كبيرة

تشير الدراسة إلَّى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشكل كبير من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضًا مساهماً رئيسياً فِيْ حدوثه.

تظهر النتائج أن هذه المنطقة يمكن أن تصبح قريبًا مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متجاوزة الاتحاد الأوروبي فِيْ غضون بضع سنوات.

ويضيف ليليفِيْلد “نظرًا لأن تداعيات تغير المناخ تتجاوز الحدود، فإن التعاون الوثيق بين البلدان المعَنّْية ضروري للتعامل مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة”.

يحذر جورج زيتيس، أحد مؤلفِيْ الدراسة، من أن التوسع فِيْ المناطق الجافة وارتفاع مستوى سطح البحر “سيؤدي إلَّى تغيرات كبيرة فِيْ المناطق الساحلية والزراعة”، لا سيما فِيْ دلتا النيل فِيْ مصر.

ووفقًا للدراسة، فإن “جميع مجالات الحياة تقريبًا” سوف “تتأثر بشدة” بارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

ومن المرجح أن يساهم ذلك فِيْ زيادة معدل الوفِيْات ويزيد من تفاقم “التفاوتات بين الأغنياء والأكثر فقراً” فِيْ المنطقة.

فِيْ نوفمبر، من المقرر أن يجتمع ممثلو ما يقرب من مائتي دولة فِيْ مؤتمر COP27 فِيْ مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر، لمتابعة الوضع من حيث الالتزامات المتعلقة باتفاقية باريس 2015، والتي يهدف إلَّى احتواء الاحتباس الحراري. بأقل من درجتين مئويتين بحلول 2100، وإذا أمكن بأقل من درجة ونصف مئوية.

ارتفعت درجة حرارة الكوكب بنحو 1.2 درجة منذ عصر ما قبل الصناعة.

فِيْ مايو، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن هناك فرصة واحدة من اثنتين للوصول إلَّى هدف 1.5 درجة مئوية فِيْ غضون السنوات الخمس المقبلة.