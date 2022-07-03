تحذير من إحضار الزهور للمستشفيات.. تهدد صحة المرضى

حذر الخبير في المواد المسرطنة الأستاذ الدكتور فهد الخضيري من نقل الأزهار لبعض الأمراض إلى المرضى، وبالتالي يتم منعها في العديد من المستشفيات.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر “اتسعت ظاهرة حظر الزهور كهدايا للمرضى في المستشفيات الغربية بإمكانية نقل بعض الفطريات للمرضى، واقتراح استبدالها بشيء آخر (شوكولاتة أو). قسيمة شراء كهدية للمريض.) عبارة “ممنوع الزهور، الزهور ممنوعة”، انتشرت في كثير من المستشفيات الغربية بعد أن أظهرت الدراسات أنها كانت سببًا في نقل بعض الفطر إلى المرضى.

استبدال الأزهار بالعسل

وحظيت تغريدة الخضيري بردود فعل. وأكدت التعليقات أن الزهور ممنوعة بشكل كامل في قسم الأورام بمستشفيات المملكة.

تنظيم دورات الإنعاش القلبي الرئوي

كجزء من وعيه المجتمعي، أشار الخضيري سابقًا إلى أهمية تعلم الإنعاش القلبي الرئوي لكثير من الناس. تحسبا لأي طارئ. واقترح أن يتم تدريس المساعدة القلبية خلال دورات مماثلة لدورات الإسعافات الأولية من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر “أقترح أن نتعلم الحد الأدنى من الإنعاش القلبي الرئوي ودورة الإسعافات الأولية. إن شاء الله يمكن أن ينقذ حياة من حولنا في حالة الطوارئ “.