تحذير من ارتفاع ضغط الدم.. يسبب جلطة الدماغ

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب والقسطرة الشريانية الأستاذ الدكتور خالد النمر من عدم ضبط مستوى ضغط الدم. وأشار إلى أنه من أهم أسباب السكتة الدماغية، فقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “إن تناول الأسبرين في بداية الإصابة بنوبة قلبية يقلل من معدل الوفيات بنسبة 15-20٪”.

الصداع والضغط

وتابع “حتى في الشخص الذي لا يضغط عليه يمكن أن يرتفع ضغطه إلى قيم عالية جدًا وهو في حالة الألم والتوتر والغضب والبكاء والصراخ”.

وأشار النمر إلى أن الصداع ليس وسيلة جيدة للتحكم في ضغط الدم، لأن الصداع قد يكون موجودا لسبب لا علاقة له بارتفاع أو انخفاض ضغط الدم.

5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

و قبل؛ أوضحت وزارة الصحة بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على تويتر “ليست كل زيادة إيجابية .. تجنب المخاطر التي تؤثر على تدهور حالتك الصحية، وتزيد من احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم”.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

حدد Salud العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم على النحو التالي

– زيادة الوزن.

من التدخين.

اضطرابات النوم

العمر فوق 65 سنة.

– عدم ممارسة الرياضة.

تناول أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا.