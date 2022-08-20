تحذير من استخدام العبوات البلاستيكية على الشواطئ

حذرت مبادرة التوعية البيئية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة من أخذ المنتجات البلاستيكية والصغيرة. تجنب وضعها في الرمال.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “من أجل رحلة بحرية واعية بالبيئة … تجنب حمل المنتجات البلاستيكية والصغيرة ؛ لتجنب الوقوع في الرمال أو الانجراف في البحر.

خطر إلقاء النفايات في البحر

و قبل؛ وحذرت المبادرة من إلقاء المخلفات في المسطحات المائية قائلة “الكائنات البحرية محاصرة في الأنقاض البلاستيكية مما يجعل من الصعب عليها التحرك”.

دعا المستحمين للمساعدة في الحفاظ على نظافتهم ؛ وغردت “ساعد في إنقاذ الكائنات البحرية والطيور من احتمال الاختناق على الحطام، من خلال مساهمتك في تنظيف الشواطئ أثناء رحلاتك البحرية”.

تحذير تغذية الأسماك

وفي السياق ذاته حذر من إطعام الأسماك. وقالت “للأسماك طعامها، ومساعدتها على إطعامها يضر بجهازها الهضمي وتوازن البيئة البحرية، ولا يصح لها أكل الخبز أو الأرز أو غيرهما من غذاء الإنسان”.