تحذير من الحوادث المرورية المتعمدة.. غرامة تصل لـ200 ألف ريال

كشف عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي، أن غرامة حوادث المرور العمدية، المنصوص عليها في قانون المرور، يمكن أن تصل إلى 200 ألف ريال والسجن لمدة 4 سنوات.

فيديو | عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي غرامة الحوادث المرورية العمدية تصل إلى 200 ألف ريال والسجن لمدة عامين# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/dc9ecymWam

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 6 أغسطس 2022

بالتفصيل أوضح الغامدي، في حديث لقناة الإخبارية، أن هناك حادث مروري متعمد يترتب عليه حق عام يمس المجتمع، وحق خاص يمس الأفراد والناس.

عقوبات حوادث السير

وأضاف أنه في حالة إصابة شخص بجروح خطيرة أي مكث الشخص بالمستشفى أو مدة التعافي 15 يومًا أو أكثر، وهنا لا تتجاوز الغرامة المالية 100 ألف ريال والسجن لا يتجاوز 100 ألف ريال. سنتان.، او كلاهما.

ولفت إلى “لكن إذا أسفر الحادث عن فقدان أحد أعضاء الجسم أو وفاة شخص فإن العقوبة تصل إلى 4 سنوات في السجن وغرامة 200 ألف ريال أو كليهما”، مشيرًا إلى أن المتخصصين في الجمهور قد يرى الادعاء أنها أشد من تلك العقوبة، أو أقل.

تعليمات لتجنب الحوادث

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أكدت في وقت سابق على ضرورة مراعاة واحترام حقوق المرور. من أجل تحسين التدفق السلس لحركة المرور وتقليل معدل الحوادث بين المركبات.

وأصدر تعليمات لحركة المرور، بـ 5 تعليمات مهمة يجب على السائقين وأصحاب المركبات اتباعها ؛ لتحقيق السلامة على الطرق هم

1- احترم حارات الطريق.

2- استخدم علامات التحذير قبل الاستدارة.

3- تجنب إلقاء القمامة.

4- إفساح المجال للمركبات للعبور.

5- التمسك بتفضيلات المرور.