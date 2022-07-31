تحذير من المدني بشأن الأمطار ابقوا في مكان آمن

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراً من أهمية الحيطة في مواسم الأمطار التي تشهدها مختلف مناطق المملكة.

# من أجل سلامتك بينما تمطر …#safety_prevention pic.twitter.com/Rvx8E5toix

– الدفاع المدني السعودي (SaudiDCD) 31 يوليو 2022

وشدد، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على تويتر، على الابتعاد عن المناطق المنخفضة والمسطحات المائية والأودية.

وأشار إلى أهمية البقاء في مكان آمن خلال موسم الأمطار.

المطر في الرياض

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تحذيرا بشأن تعرض منطقة الرياض لأمطار معتدلة مصحوبة ببرد وسيول ونشاط رياح سطحية. يؤدي هذا إلى تقليل الرؤية الأفقية.

يتأثر التنبيه المذكور بـ الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريميلة، الرامة، شقراء، ضرما ومرات.

وستبقى حالة التأهب حتى الساعة العاشرة مساء الأحد.

العواصف الترابية والكهربائية

كما أشار المركز إلى أن بعض مدن الرياض تأثرت بالأتربة المتصاعدة والعواصف الرعدية ونشاط الرياح. يؤدي هذا إلى تقليل الرؤية الأفقية.

والمتضررون من التنبيه المذكور هم الحارق، والخرج، والدرعية، والدليم، وحوطة بني تميم، وضرما.

وستبقى حالة التأهب حتى الساعة العاشرة مساء الأحد.

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية معرضة لموجة من التقلبات المناخية. تزداد شدة الأمطار والسحب الرعدية مع تساقط البرد والسيول الغزيرة في بعض الأماكن وخاصة في الدمام. ووثق مغردون لحظات هطول الأمطار، مشيرين إلى قوة صوت الرعد، خاصة في غرب الدمام.

حالة المطر في الصيف

كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد، مشيرا إلى استمرار حالة الأمطار الصيفية.

وقال المسند في تغريدة على حسابه على تويتر استمرار هطول الأمطار في الصيف وتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران.

وأضاف “كما تتشكل السحب المطيرة على أجزاء من الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، وربما تمتد إلى شرق منطقتي مكة والمدينة”.