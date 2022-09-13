تحذير من المركزي المصري بشأن العملات المشفرة

أصدر البنك المركزي المصري تحذيراً بشأن التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تنطوي عليه من مخاطر عالية.

وبحسب البيان المركزي اليوم الثلاثاء، يأتي التحذير فِيْ ظل متابعة ظاهرة تداول العملات المشفرة عبر بعض المنصات الإقليمية والدولية، والتي تم الترويج لها بشكل كبير فِيْ الآونة الأخيرة.

ذكر البنك المركزي المصري عددًا من مخاطر التعامل فِيْ العملات المشفرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها فِيْ الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلَّى أنها ليست صادرة عَنّْ البنك المركزي المصري أو أي جهة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي تفتقر إلَّى أي غطاء مادة تضمن استقرار العملة وتحمي حقوق المتعاملين فِيْها.

فِيْ نفس السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والنظام المصرفِيْ – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2022 – إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفِيْذ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عَنّْ مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك.

فِيْ هذا السياق، يؤكد البنك المركزي المصري أن التعامل داخل جمهُورية مصر العربية يقتصر على العملات الرسمية المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري فقط، والبنك المركزي المصري يدعو المتعاملين فِيْ السوق المصري إلَّى توخي الحذر الشديد.، وعدم الانخراط فِيْ التعامل فِيْ هذه العملات عالية المخاطر.