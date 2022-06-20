تحذير من النيابة العامة لرواد مواقع التواصل بشأن مقتل طالبة المنصورة

أصدرت النيابة العامة بيانها الأول بشأن مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة ، كشفت خلاله عن سير التحقيقات الجارية في الواقعة ، ووجهت من خلالها تحذيراً لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

بيان النيابة في واقعة مقتل طالبة المنصورة

وأكدت النيابة العامة حرصها على الشفافية مع المجتمع فيما يتعلق بالوقائع المتعلقة بالتحقيق فيها ، وتطبيقها لمبادئ الدعاية النسبية فيما قد تعلنه وتعلنه بيانات النيابة العامة الرسمية ، وذلك دون الإخلال بما يلي: إجراء التحقيقات بشكل سليم وسريتها وسلامة أدلتها.

وذكر بيان النيابة العامة أنها تحركت لتفقد مسرح الجريمة ، وضبطت تسجيلات آلات المراقبة في محيطها التي سجلت الحادث لمشاهدته ، وعثر على آثار دماء الضحية في المكان.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الشرطة بوفاة الضحية بعد أن قام المتهم بذبحها بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة ، وتم ضبطه متلبساً بالجريمة.

وأمر المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة ، وسرعة إنجازها ، واستجواب المتهمين ، والفصل القانوني فيها.

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كما توجهت النيابة العامة لفحص جثة الضحية وتبين أنها أصيبت بجروح في العنق والصدر ومناطق أخرى من جسدها.

واستمعت النيابة إلى إفادة اثنين من عناصر الأمن الإداري بالجامعة كانا شاهدين على الواقعة ، وأكدتا أن المتهم اعتدى على الضحية بسكين ، وستواصل النيابة الاستماع إلى الشهود.

رصدت وحدة المراقبة والتحليل بإدارة البيان التابعة لمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جزء من الحادث ، وكذلك أنباء تتناول تفسيرات حول دافع المتهم لارتكاب الجريمة لا تستند إلى حقيقة رسمية. وأوضحت النيابة العامة أن هذه التصرفات تؤثر بشكل مباشر على نزاهة التحقيقات وتؤدي إلى ضياع ما فيها. الأدلة ، وتزعج السلم العام ، وتؤثر بشكل غير عادل على أسرة المتوفى ، الأمر الذي قد يعرض من يروج هذا الخبر للمساءلة القانونية.

وتدعو النيابة العامة الجميع إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها ، وتقديمها لجهات التحقيق المختصة إذا كانت تفيد في كشف الحقيقة ، دون تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب. لا علاقة لها بالمصلحة العامة أو الوعي العام.