تحذير من “تدهُور” صحة نجم النصر.. مرض خطير

حذر طبيب القلب خالد النمر، من تدهُور صحة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب فريق النصر الأول لنادي النصر.

بيتي مارتينيز تغيب عَنّْ مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليا ؛ بسبب “التهاب التامور”.

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ترددت أنباء قوية عَنّْ “اعتزال” النجم الأرجنتيني. بسبب هذه الإصابة فِيْ القلب، والتي تم نفِيْها لاحقًا.

* تحذير من تدهُور صحة نجم النصر.

ورغم نفِيْ انسحاب بيتي، أكد النمر فِيْ تصريحات تلفزيونية أن هذا النوع من العدوى خطير للغاية. حيث يؤدي إلَّى تراكَمْ السوائل حول القلب مما قد يعرض صحة الإنسان للخطر.

وأشار طبيب القلب إلَّى أنه لا يمكن إزالة هذه السوائل إلا عَنّْ طريق الجراحة، وأوضح أن هذا المرض يصيب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عامًا.

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وكشف النمر، أن اللاعب المحترف الذي يتعرض لهذه الإصابة، يُمنع من ممارسة الرياضة لمدة 3 أشهر، طالما يتم تقييم حالته، كل شهر تقريبًا.