تحذير من خطورة إساءة استخدام الأدوية المقيدة

حذرت هيئة الغذاء والدواء (SFDA) من إساءة استخدام العقاقير المقيدة والمراقبة، حيث يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

انتهاك التعليمات أخطر مما تتوقع

ونصحت هيئة الغذاء والدواء بعدم تعريض حياة الإنسان للخطر من خلال تعاطي العقار المحظور، مؤكدة أن مخالفة تعليمات الطبيب والصيدلاني أو استخدام الأدوية المحظورة دون وصفة طبية قد تكون أخطر مما كان متوقعًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. أو الموت

عوامل الخطر لإساءة استخدام الأدوية المحظورة

وأوضحت الهيئة أسباب خطورة الاستخدام غير السليم للعقار المحظور، في مخطط إنفوجرافيك نشر على حسابها على موقع “تويتر”، وهي كالتالي

1- زيادة الجرعة الاستخدام المنتظم للعقاقير المقيدة بدون إشراف طبي يؤدي إلى اعتياد الجسم عليها، مما يتطلب زيادة الجرعة للحصول على نفس التأثير، مما قد يؤدي إلى الوفاة.

2- تراكيز مختلفة تختلف الأدوية التي تباع بشكل غير منتظم في فعاليتها وتأثيرها حسب نقاوتها، وغالبًا ما تختلط بمواد مهلوسة وغير معروفة بنسب مختلفة.

3- خلط المخدرات يمكن أن يؤدي خلط بعض الأدوية المحظورة مع الكحول إلى التسمم الكحولي وتثبيط الجهاز التنفسي والوفاة.

4- الحالة الصحية يتعرض المستخدمون المصابون بحالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الكبد والسكري وأمراض القلب لخطر أكبر عند التعرض لجرعة زائدة.

وأشار إلى أن حيازة أو استخدام الأدوية المحظورة دون وصفة طبية مقيدة يعرض الأفراد للمساءلة القانونية.