تحذير من زيادة استهلاك اللحوم في عيد الأضحى

حذرت هيئة الغذاء والدواء من زيادة استهلاك اللحوم. وأوضح في إنفوجرافيك على صفحته الرسمية على تويتر أنه من الأفضل للفرد أن يحسب النسبة المناسبة من البروتين الذي يتناوله في اليوم.

فقط الكمية المناسبة من اللحم

وأوضح أن الكمية المناسبة تتراوح بين 1520٪ من الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية (2000 سعرة حرارية) أي ما يعادل 300 300 سعرة حرارية من البروتين في اليوم 3 حصص يومية منها الحصة الواحدة تحتوي على 30 جرام.

و قبل؛ وقدمت أخصائية التغذية صفاء بازرعة نصائح حول الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم حتى لا تفسد.

وقال بازرعة، خلال مداخلة في برنامج اليوم على قناة الإخبارية، إن حفظ اللحوم النيئة في الثلاجات العادية يمكن أن يكون لمدة أقصاها خمسة أيام حتى لا تتكاثر البكتيريا فيها، في حين أن المدة في الفريزر “المجمد” يمكن أن يمتد لمدة 12 شهرًا تقريبًا.

وأكدت وزارة الصحة أن تناول اللحوم مرة في اليوم يكفي، واستبدال الليمون بالملح يثري.

نصائح صحية

وتابعت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، التي يجب عليها التأكد من أن الطعام مستوي جيداً ولا يصل إلى نقطة الاحتراق، مع استبدال الملح بالقرفة والفلفل الأسود والليمون، وإضافة الملح. سلطة للطعام لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة ويجعل الشخص يشعر بالشبع.