تحذير من سفارة السعودية بأمريكا بعد فيضانات كنتاكي

أصدرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيراً للمواطنين من الفيضانات التي ضربت ولاية كنتاكي، والتي ألحقت أضراراً بالبلاد ووفاة ما لا يقل عن 37 شخصاً.

تحذير من سفارة المملكة

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على تويتر إنها “تود تحذير المواطنين الكرام من الفيضانات التي تؤثر على ولاية كنتاكي، وتؤكد على أهمية اتباع تعليمات السلامة والتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية”.

وأضاف “في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة”.

فيضانات كنتاكي

شهدت ولاية كنتاكي أمطارًا غزيرة وفيضانات لعدة أيام، ونتيجة لذلك، حذر حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير من حدوث ظروف جوية أكثر خطورة في المستقبل.

قال آندي بشير، الإثنين، إن 37 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات مدمرة بالولاية.

وأضاف بشير على تويتر “ننهي اليوم بمزيد من الأخبار المفجعة من ولاية كنتاكي الشرقية. يمكننا أن نؤكد أن عدد القتلى ارتفع الآن إلى 37 وفقد المزيد “.

قلق كبير

وسلط الضوء على التحذير لسكان المنطقة المتضررة بشدة شرقي البلاد، مشيرا إلى أن “سلسلة من العواصف المعقدة” ستنتقل عبر المنطقة الأكثر خطورة بين عشية وضحاها.

وشدد على أن “مصدر القلق الأكبر هو الفيضانات التي حدثت ليلاً”، ونصح السكان في المناطق التي تعرضت للفيضانات بالبحث عن مأوى في الأراضي المرتفعة.

وقالت السلطات إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل العثور على جميع الضحايا ولم يتضح عدد الأشخاص المفقودين.

فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية أعقبت هطول أمطار غزيرة في كنتاكي والولايات المجاورة فيرجينيا ووست فرجينيا.

إعلان الكارثة الكبرى

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على طلب إعلان كارثة كبرى في كنتاكي، مما جعل الأموال الفيدرالية متاحة للمساعدة في جهود التعافي.