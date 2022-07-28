تحذير من سيناريو “قاتم” للاقتصاد التركي.. فهل ينجو من الكارثة

اقترح أكاديمي تركي بارز أن بلاده ستتعرض لانهِيْار اقتصادي سريع كَمْا حدث فِيْ سريلانكا، بناءً على توقعاته، وهُو أمر حذر منه سكان آخرون سابقون فِيْ تركيا، والتي كانت تعاني من أزمة اقتصادية بسببها. سنوات، تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أكثر وأكثر. هل من الممكن أن يحدث انهِيْار مالي سريع فِيْ البلاد

لم يستبعد الأستاذ والخبير الاقتصادي التركي، كوركوت بوراتاف، حدوث انهِيْار اقتصادي فِيْ تركيا على غرار ما حدث فِيْ سريلانكا، خاصة أن العملة المحلية تتراجع مرة أخرى أمام العملات الأجنبية، والتي ستستمر لبضعة أشهر أخرى، بحسب استاذ تركي.

وتوقع بوراتاف أن تنخفض الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي لتتجاوز عتبة 25 ليرة مقابل الدولار فِيْ الأشهر المقبلة، رغم توقعاته بتسجيل تعويضات جزئية فِيْ عجز التجارة الخارجية بفضل عائدات السياحة فِيْ الصيف.

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير المالي والاقتصادي التركي أرينك يلدان، “من المرجح أن تشهد الليرة التركية مزيدًا من التراجع فِيْ الفترة المقبلة على خلفِيْة ضعف التوقعات بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وسوء إدارة الاقتصاد التركي، وهُو ما يعَنّْي الأزمة الاقتصادية الحالية. سوف تزداد سوءا “.

وأضاف لـ “العربية نت” أن “البنك المركزي التركي شارك توقعاته للتضخم اليوم، ويظهر استمرار التضخم المرتفع فِيْ حدود 80-85٪ حتى أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، وهذه التقديرات الرسمية تبدو هشة للغاية وغير متوقعة”. متشائم ينذر باحتمال المزيد من الفوضى المالية “.

ولم يستبعد الخبير المالي والاقتصادي المشاكل الأمنية إذا استمرت الأزمة الاقتصادية الحالية فِيْ تركيا. وفِيْ هذا الصدد، قال “من الصعب التنبؤ بتكرار ما حدث فِيْ سريلانكا فِيْ تركيا، لكن استمرار الأزمة الاقتصادية يمكن أن يخلق فرصًا لمشاكل أمنية”.

قال محافظ البنك التركي شهاب كافجي أوغلو، اليوم الخميس، إن تضخم المستهلكين سيتباطأ إلَّى 19.2٪ نهاية العام المقبل قبل أن يصل إلَّى 8.8٪ فِيْ عام 2024. والهدف الرسمي للبنك هُو 5٪.

كَمْا كشف Kavci النقاب عَنّْ أحدث توقعاته وتقرير التضخم الفصلي فِيْ مؤتمر صحفِيْ فِيْ أنقرة.

وقال إن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ تركيا ظل أعلى من الاتجاه المتوقع فِيْ يونيو، لكن التضخم الأساسي أظهر توقعات أكثر إيجابية.

وأضاف كافجي أوغلو، فِيْ استعراضه للتقرير الفصلي عَنّْ التضخم، أن مساهمة الطلب فِيْ خفض التضخم ستصبح أكثر وضوحًا فِيْ النصف الثاني من هذا العام.

كشفت أحدث البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي فِيْ تركيا قفز إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا عَنّْد 78.62٪ فِيْ يونيو، وهُو أعلى قليلاً من التوقعات، مدفوعًا بتأثير الحرب فِيْ أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة منذ أزمة ديسمبر. .

قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95٪ على أساس شهري، مقارنة بتوقعات استطلاع لرويترز عَنّْد 5.38٪. سنويا، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35٪.