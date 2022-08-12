تحذير من صيد وقتل المفترسات بالمملكة

حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من قتل وصيد الحيوانات المفترسة ؛ لأنه يخل بالتوازن البيئي.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “قتل الحيوانات المفترسة يخل بالتوازن البيئي ويمنح القردة فرصة للتوسع والانتشار على طول الطريق إلى المناطق المأهولة”.

لقاء البابون

و قبل؛ أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، برنامجاً لتقييم أضرار الأعداد المتزايدة من قردة البابون، بهدف تقييم الأضرار الناجمة عن زيادة أعدادها على المواقع السكنية والزراعية، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الأضرار.

العيوب والآثار السلبية

وقال مركز الحياة البرية في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه يجري دراسات لاحتواء مشكلة تكاثر البابون للحد من الأضرار التي تسببها قرود البابون في بعض المناطق وخاصة بعض الوجهات السياحية جنوب وجنوب غرب المملكة. الآثار البيئية والاجتماعية والصحية والاقتصادية السلبية التي يسببها، حيث تعمل على وضع خطط متكاملة وحملات توعية لمواجهة مشكلة قرد البابون.

مشاهدة الناس

وأضاف البابون يطارد السكان والزوار ويشكل خطرا على مستخدمي الطرق والأحياء السكنية والحدائق العامة والمدرجات الزراعية، مما يؤدي إلى تكوين صورة ذهنية مشوهة للوجهة السياحية التي تعيش في محيطها، وتأثيرات أخرى على الأمن العام.

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن وجود قرود البابون في بيئتنا بشكل متوازن هو أمر فطري وصحي، ولا يسعى للتخلص منها نهائياً، ويهدف من خلال دراساته وبرامجه إلى خلق بيئة بيئية وحيوية. التوازن الطبيعي.