تحذير من عدم التزام البحارة بالممارسات الصديقة للبيئة

سلط المركز الوطني للحياة البرية الضوء على أهمية التزام البحارة بالممارسات الصديقة للبيئة لحماية الحياة البحرية.

وأشار في إنفوجرافيك نشره على صفحته الرسمية إلى أن رمي المرساة بشكل عشوائي يمكن أن يدمر المرجان المعمر.

وأوضح أيضًا أن موت الشعاب المرجانية يعني أن مكانها سيبقى فارغًا لعدة سنوات.

يوم البحارة العالمي

بمناسبة اليوم العالمي للبحارة الذي يحتفل به سنويا في 25 يونيو، أعرب وزير النقل واللوجستيات المهندس صالح بن ناصر الجاسر عن تقديره الكبير للدور الأساسي الذي يلعبه البحارة في صناعة الشحن العالمية. وجهودها الكبيرة لمواصلة تدفق مقومات الحياة الأساسية.

وقال في تغريدة “نحن فخورون بكم جميعًا، لأنكم ركيزة أساسية في تقدم القطاع البحري والحركة التجارية العالمية. مع مساهماتهم في دعم سلاسل التوريد، وتسليم البضائع إلى مختلف البلدان حول العالم، وتحسين الخدمات اللوجستية “.

تحسين القدرات

يشار إلى أن المملكة تواصل تحسين قدراتها في قطاع الموانئ والشحن، والاستثمار في المكون البشري السعودي من البحارة، حيث يعمل أكثر من 1000 بحار سعودي على السفن السعودية في الأسطول البحري. سجل عام 2022 م، مراتب متقدمة على صعيد الحمولة، وحقق المركز الأول إقليمياً والحادي والعشرين عالمياً، بحسب التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2022.