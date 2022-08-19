تحذير من مخاطر التيك توك طلاق ومشاكل عائلية وجرائم أمنية

أكد المستشار الاجتماعي فهد القحطاني أن هناك أكثر من 22 مليون مستخدم لتطبيق “تيك توك” في المملكة.

فيديو | المستشار الاجتماعي فهد القحطاني

لقد شاهدنا حالات طلاق ومشكلات أسرية بالإضافة إلى جرائم أمنية نتيجة التحديات والمزاح في برنامج “تيك توك”. #day_news#الإخبارية pic.twitter.com/lidGKZbKpZ

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 19 أغسطس 2022

وأضاف القحطاني، خلال حواره مع برنامج النهار الإخباري على قناة الإخبارية، أن السلوكيات الخاطئة المنتشرة في التطبيق تشكل خطرا على المجتمع.

الطلاق والجرائم

وأشار إلى وجود حالات طلاق ومشكلات أسرية وجرائم ضد الأمن نتيجة تحديات ومزح على برنامج “تيك توك”.

فيديو | المستشار الاجتماعي فهد القحطاني

أكثر من 22 مليون مستخدم لتطبيق “Tik Tok” في المملكة المتحدة … وسوء السلوك السائد في التطبيق يهدد المجتمع#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/HlkyI0F2Fv

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 19 أغسطس 2022

مكياج الاطفال

وأضاف “هذه الأجهزة تأخذ الأطفال والأطفال وتفصلهم عن بعضهم البعض، والأطفال قبل 12 عامًا يتشكلون من خلال ما يتلقونه، والآن يتلقون تيك توك ويأخذونه، ولهذا فإن النتائج تأتي بنتائج عكسية بسبب الضوابط والقواعد الأجنبية عن المجتمع، والتي تؤثر على المجتمع في المستقبل.

ورأى أن النتائج ستكون كارثية على الأسرة إذا لم يكن هناك إشراف، والبديل هو تطوير برامج مفيدة ورعاية مبادئ حازمة للتعامل مع أي أفكار تدخلية، بحيث تكون هناك ثوابت للتعامل مع تلك الأفكار في أي وقت.