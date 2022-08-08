تحذير من مشاركة البيانات الشخصية البنكية مع أي شخص مجهول

أكد المتحدث باسم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات المسيرة ياسر العصيمي أن حملة “كن حذرا” تركز على مجموعة من التجارب الاجتماعية بهدف توعية الناس ضد أساليب الاحتيال.

تحذير هام

وحذر العصيمي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، من مشاركة البيانات الشخصية مع أي مجهول، فيما تهدف الحملة إلى توعية المواطنين باستخدام التطبيقات المصرفية والابتعاد عن المواقع المجهولة.

حملة وطنية واسعة

أطلقت لجنة الإعلام المصرفي والتوعية بالبنوك السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، حملة وطنية للتوعية بمخاطر الاحتيال المالي.

وتشمل الحملة، ولأول مرة، إطلاق حافلة توعوية من الرياض إلى 10 محافظات بالمملكة، تحمل سفراء مدربين ومؤهلين لتوعية الجمهور بالمعاملات المالية ومكافحة الاحتيال المالي.