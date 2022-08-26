تحذير مواد مسرطنة في الفواتير الورقية

حذر الأستاذ وعالم أبحاث المواد المسرطنة الدكتور فهد الخضيري من ملامسة الباركود على الفواتير والإيصالات الورقية سواء من الصرافة أو المحلات لاحتوائها على مواد مسرطنة.

مخاطر الفواتير الورقية

قال الخضيري معظم أوراق الإيصال التي تحصل عليها من الدكاكين أو الصرافين هي ورق حراري يحتوي على مادة مسرطنة بيسفينول وممرض عند تعرضه للحرارة أو الرطوبة أو الماء بلمسه أو لمسه، والحرارة (حتى 37.5) C) يمكن أن يتسبب في تسرب مادة BPA إلى الجلد في وجود الرطوبة أو العرق.

وتابع هذه هي الفواتير غير الصحية إذا لمستها كثيرًا أثناء غرق يدك أو في الحر، سواء حصلت عليها من الصراف الآلي أو من المتاجر.