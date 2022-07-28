تحذير! هذا النوم سيقودك إلى الموت

يهدئ بلسم النوم الشخص بعد يوم طويل ويمنحه الطاقة مرة أخرى. لكن هذا الحَلْم الجميل قد يقتلك. يتم تنظيم الكثير من النوم من خلال ساعة الجسم الداخلية، والتي تأخذ إشارات من عوامل خارجية مثل درجة الحرارة وضوء الشمس. يتم تنسيق دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للجسم مع 24 ساعة. يعاني معظم الناس من صعوبة فِيْ النوم. فِيْ هذه المقالة سوف ندرس أضرار النوم المفرط.

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الأشخاص الذين ينامون فِيْ منتصف النهار وينامون كثيرًا فِيْ الليل أكثر عرضة بنسبة 85٪ للإصابة بسكتة دماغية عن الأشخاص العاديين. قيلولة منتظمة لمدة 90 دقيقة فِيْ سن 60 قد تزيد من خطر إصابة الناس بالسكتة الدماغية.

تشير البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون فِيْ منتصف النهار لمدة 1.5 ساعة أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 25٪ على الأقل. أولئك الذين ينامون أكثر من 9 ساعات فِيْ الليلة هم أيضًا أكثر عرضة بنسبة 23٪ للإصابة بسكتة دماغية.

النوم لفترات طويلة أو قليلة جدًا ضار

لطالما حذر الأطباء من أن قلة النوم تسبب ارتفاع ضغط الدم والجلطات الشريانية، والآن أكد الخبراء الدليل على أن كثرة النوم ضار بالجسم. راقب العلماء عادات النوم والقيلولة لأكثر من 30 ألف شخص فوق سن الستين لمدة 6 سنوات متتالية.

ووجدوا أن أولئك الذين ينامون بانتظام لأكثر من ساعة ونصف أثناء النهار كانوا أكثر عرضة بنسبة 25٪ للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بمن يقاطعون قيلولة بعد الظهر. وكان المتطوعون الذين ناموا أكثر من تسع ساعات فِيْ الليلة أقل عرضة بنسبة 23٪ للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن ينامون سبع إلى ثماني ساعات فِيْ الليلة.

قالوا أيضًا إن القيلولة النهارية المنتظمة يمكن أن تشير إلى نمط حياة غير مستقر ؛ هناك خطر آخر معروف للإصابة بالسكتة الدماغية وهُو أمر شائع جدًا.

كَمْ من النوم احتاج

تختلف الحاجة إلى النوم حسب العمر وحتى بين الفئات العمرية. لكن بشكل عام، وضعت جمعية النوم الوطنية إرشادات نوم يومية على النحو التالي

الرضع (4-11 شهرًا) 12-15 ساعة

أطفال المرحَلْة الابتدائية (6-13 سنة) 9-11 ساعة

المراهقون (14-17 سنة) 8-10 ساعات

الشباب (18-25 سنة) 7-9 ساعات

الكبار (26-64 سنة) 7-9 ساعات

أقدم (+65) 7-8 ساعات

تخلص من عادات النوم السيئة

إن خلق عادات نوم إيجابية وجدول نوم منتظم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا فِيْ نوعية وكَمْية نوم الشخص. إنهاء عادات النوم والسلوكيات السيئة أمر حيوي بنفس القدر. تجنب الأطعمة والمشروبات التي تتعارض مع النوم الجيد. إن تجنب الأجهزة الإلكترونية المشتتة للانتباه وتقليل العوائق التي تتداخل مع راحة الشخص يلعب دورًا فعالاً فِيْ الحصول على نوم جيد ليلاً.

لأنني لا أستطيع النوم

هناك عدة أسباب تجعل النوم أكثر صعوبة. بعض هذه الأسباب تشمل