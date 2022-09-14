تحركات مكثفة لإنهاء أزمة تكدس البضائع فِيْ الموانئ المصرية

فِيْ غضون ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطوات استكَمْال تبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي، بحضور وزراء المالية والنقل والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين.

أعلنت وزارة المالية قبل أيام عَنّْ حزمة من الإجراءات الحكومية لتسهِيْل الإفراج عَنّْ الواردات وتخفِيْف الأعباء عَنّْ المستثمرين، بمن فِيْهم المصنعون والمستثمرون الأفراد، الذين يواجهُون صعوبات فِيْ الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية بسبب نقص الدولار. أزمة فِيْ البلاد.

وكشفت الوزارة أن المستوردين الذين أتموا جميع الإجراءات الجمركية، باستثناء (نموذج 4) للجمارك، سيتمكنون من الإفراج عَنّْ بضائعهم.

وأوضحت أنه سيتم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فِيْ استكَمْال إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات المعَنّْية، فِيْما سيتم تخفِيْض أعباء الطوابق والغرامات فِيْ الأيام المقبلة.

وتساعد الخطوة الجديدة على تخفِيْف الأعباء على المستوردين، وهُو ما لا يجبرهم على إضافة هذه الغرامات الجمركية إلَّى تكاليف البضائع، بحسب معيط.

بناءً على القرار الجديد، سيتمكن المستوردون من الحصول على بيان مؤقت من بنوكهم بأنهم يعدون (نموذج 4) للتخليص الجمركي للبضائع.

ستقوم مصلحة الجمارك بعد ذلك بالتنسيق المباشر مع البنوك للحصول على الاعتمادات المستندية فِيْ وقت لاحق.

وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلَّى أنه تم تحقيق العديد من الأهداف الجمركية لصالح المواطنين فِيْ تنفِيْذ التكليفات الرئاسية، حيث تم تقليص وقت الإفراج الجمركي، وتكاليف عملية الاستيراد والتصدير. وبعد ذلك ساهمت فِيْ الحفاظ على أسعار السلع والخدمات قدر الإمكان فِيْ ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفِيْر نادر سعد إن الاجتماع تناول جملة من الجوانب المتعلقة بتبسيط وتطوير إجراءات ومواعيد إجراءات الإفراج الجمركي.

وأضاف أنه تم أيضا استعراض الجهُود المبذولة للتوعية بنظام التسجيل المسبق للشحنات عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلَّى ورش العمل والندوات التي أقيمت مع عدد من سفارات الدول الأجنبية فِيْ مصر وكذلك مع الجهات التجارية والصناعية. المجتمع فِيْ هذا الصدد.

كَمْا تمت ة الإجراءات الواجب اتخاذها لإنجاز الخطة، خاصة فِيْما يتعلق بأتمتة بوليصة الشحن، وأتمتة جميع المستندات والعمليات المصرفِيْة المرتبطة بالإفراج الجمركي، بالإضافة إلَّى تقليص أوقات النزول وتجهِيْز الحاويات. بالإضافة إلَّى استكَمْال المراحل النهائية لتغطية باقي الموانئ والمطارات بأجهزة الفحص بالأشعة السينية، وكذلك الاستمرار فِيْ رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية للعاملين فِيْ نظام الإفراج الجمركي، وغيرها من الإجراءات. .

وشدد رئيس الوزراء المصري على أهمية العمل بسرعة على استكَمْال الجوانب المختلفة لتبسيط إجراءات نظام الإفراج الجمركي بهدف إدارته، مع ضرورة الاستمرار فِيْ رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة لتكون على مستوى فني عال. والمستوى المهني، بحيث يكون لديهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فِيْ هذا النظام. .