تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا بعد تصريحات محاميه

يستعد مسئولو نادي الزمالك لإجراءات جديدة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي، لغرامة قدرها 2 مليون دولار وقعت ضده.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمحكمة الرياضية الدولية قد قررا مؤخرًا فرض غرامة قدرها 2 مليون دولار وفائدة على المبلغ منذ فرار اللاعب من الزمالك منتصف عام 2022.

وقال محامي محمود كهربا في تصريحات متلفزة إنهم ينتظرون الاستفسار عن طبيعة الغرامة وحقيقة أنها قد تكون بين اللاعب ونادي أفيش البرتغالي.

ولم تحظ تصريحات محامي كهربا بموافقة مسؤولي الزمالك، وقررت إدارة القلعة اتخاذ خطوات أخرى بشأن ملف كهربا، وتصعيد الأمر بشأن تأخر اللاعب في دفع الغرامة المفروضة مؤخرًا.

ولم يدفع كهربا الغرامة المالية التي أقرها الفيفا بحقه، رغم صدور القرار منذ نهاية مارس الماضي، وسط تهديدات الزمالك بالتصعيد ضد اللاعب بإجراءات يمكن أن تؤدي إلى إيقاف أو مصادرة تركته.

وترك كهربا صفوف الزمالك رغم استمرار تعاقده وانتقل لنادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي الذي انتقل منه للنادي الأهلي.