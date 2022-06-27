تحرك جيل فيسنتي المفاجئ يُقرب ريكاردو سواريس من تدريب الأهلي

كشفت الصحافة البرتغالية أن جيل فيسنتي بدأ مفاوضات مع المدرب إيفو فييرا خلفا لريكاردو سواريس، ما يعني أن الأخير قريب من تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، بدأ نادي جيل فيسنتي التفاوض مع بديل ريكاردو سواريس فور ورود أنباء عن اقترابه من الدورات التدريبية للأهلي، خاصة وأن الموسم الجديد على وشك الانطلاق.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أنه من المنتظر الإعلان عن البديل يوم الاثنين وهو إيفو فييرا المدرب ذو الخبرة في الدوري البرتغالي، خاصة بعد أداء الفريق الموسم الماضي وزيادة الطموحات.

كشفت الصحافة البرتغالية، اليوم الأحد، عن مفاجأة كبيرة للمدرب الجديد للنادي الأهلي، الذي سيتولى التوجيه الفني للأهلي، ليحل محل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي غادر تدريبات القلعة الحمراء بالاتفاق المتبادل. موافقة.

وبحسب صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز سيغادر تدريب جيل فيسنتي لتدريب الأهلي بعد قبول العرض الذي قدمه النادي المصري.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن ريكاردو سواريز سيسافر إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، من أجل استكمال اتفاقه مع القلعة الحمراء لتدريب الفريق في المرحلة المقبلة.