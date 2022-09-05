“تحرك عاجل” فِيْ الأهلي.. صفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ خطة إدارة النادي الأهلي، نحو تعزيز الفريق الكروي الأول، قبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة لأندية الدوري الأصفر للصف الأول.

أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ تكثف تحركاتها لحل العقد مع ثنائي أجنبي، قبل الخميس المقبل الذي يشهد إغلاق باب السوق الصيفِيْ. .

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وفِيْ سياق متصل، قررت إدارة الأهلي فسخ عقد مهاجم الفريق الأول التونسي يوسف العبدلي رغم انضمامه فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية، بعد التوصل لاتفاق على تصفِيْة الحصص الاقتصادية، فِيْ حين أن الإدارة. يفضل إقراض أو بيع المحور الكرواتي فِيْليب براداريتش.

وكان الأهلي قد شهد فِيْ الأيام الماضية حملة تغيير واسعة، إثر حل مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفِيْعي، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وليد معاذ، وكذلك وكذلك إقالة مدرب أوروجواي روبرت سيبولدي، وتعيين يوسف عَنّْبار مستشارًا فنيًا ومدربًا مؤقتًا للأهلي، بانتظار إعلان المدير الفني الجديد.

وأغلق الأهلي عددًا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، مع الجامايكي لويس جرابان (مهاجم) والبرازيلي رينان ريبيرو (حارس مرمى) وإبراهِيْم الزبيدي (ظهِيْر أيسر) والأرجنتيني ليساندرو الزوغاري (جناح أيمن) ونايف كريري (يمين). الى الخلف).

ويهدف الأهلي إلَّى العودة إلَّى طرق الانتصارات، بعد بداية هشة فِيْ مسابقة الدوري الأصفر للدرجة الأولى، والتي شهدت تعادلًا 1-1 مع القيصومة، وخسارة للأخدود بهدفِيْن نظيفِيْن، فِيْ الأول. والجولة الثانية من المسابقة.

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