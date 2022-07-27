تحرك “عاجل” مع إدارة الاتحاد لإنقاذ صفقات الموسم الجديد

بدأ مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي التحرك بشكل عاجل لحل أزمة المتأخرات الاقتصادية للصربي ألكسندر بريجوفِيْتش مهاجم الفريق السابق.

وانضم ألكسندر بريجوفِيْتش إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022 من الجانب اليوناني باوك، قبل أن ينتقل إلَّى ويسترن يونايتد الأسترالي فِيْ أكتوبر 2022.

وكتب المنفذ، منار شاهِيْن، على حسابه الشخصي على تويتر “تعمل إدارة الاتحاد حاليًا على إغلاق قضية بريجيفِيْتش ودفع مبلغ 7 ملايين ريال وتسجيل اللاعبين الجدد ورفع قيود التسجيل. حظر الفِيْفا مؤخرًا.

أبرم نادي الاتحاد ثلاث صفقات جديدة خلال السوق الصيفِيْ الحالي، وهم الدولي المصري طارق حامد لاعب الزمالك السابق وأحمد شراحيلي مدافع الشباب السابق وزكريا هُوساوي الظهِيْر الأيسر لنادي أحد.

وبحسب ما ورد لعب بريجوفِيْتش 57 مباراة بقميص الاتحاد فِيْ مختلف مسابقات كرة القدم، وسجل 21 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.